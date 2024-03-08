Эту рассаду белорусам посоветовали дважды полить пивом. А что запретили подкармливать, чтобы не испортить вкус?

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Опубликовано: 08.03.2024 12:12 , Обновлено: 28.04.2024

Для того, чтобы получить осенью богатый урожай, ухаживать за растением необходимо с самого начала, с момента высадки семян на рассаду. Многие начинающие огородники сталкиваются с тем, что растения вытягиваются и остаются тонкими и слабыми. Одним из действенных домашних средств для укрепления рассады, которым нередко пользуются опытные садоводы, является обыкновенное пиво. Однако, для того, чтобы этот пенный напиток для вашей рассады стал настоящим удобрением, а не отравой, необходимо соблюдать определенные правила.

Чем пиво полезно для рассады?

Помимо того, что пиво, по данным Renegade Brewing, более чем на 90% из воды, в его состав входят хмель, углекислый газ, ячмень, а также белок и полезные дрожжевые бактерии. Из полезных минералов, которыми пиво способно обогатить растения, специалисты особо выделяют калий, кальций, магний и фосфор. Есть в составе пива также ряд витаминов (например, витаминов группы В) и аминокислот, которые жизненно необходимы растениям для процветания.

По словам специалистов, благодаря пивной подкормке рассада быстро наращивает корневую массу за счет дрожжей, стебли растений утолщаются, а листья не желтеют. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо соблюдать определенные правила - выбирать правильный вид пива и подкармливать в нужное время.

Когда подкармливать рассаду пивом?

Белорусский производитель средств защиты растений Денис Лабков рекомендовал белорусам поливать пивом рассаду как минимум два раза до высадки на “постоянное место жительства” в теплице или в открытом грунте в огороде. В телеграм-канале магазина “Процветок” специалист назвал два важных этапа развития растения, на которых рекомендуется проводить подкормку пивом:

когда у рассады появились первые настоящие листочки,

после пикировки рассады.

Кстати, использовать пиво в качестве питательной подкормки в огороде можно и после высадки рассады в открытый грунт. Лабков рекомендовал проводить летом такую манипуляцию раз в две недели как с овощными, так и с плодовыми культурами. По словам специалиста, в этом случае “они будут расти и плодоносить как на дрожжах”.

Какое пиво использовать для подкормки?

Для того, чтобы пиво не превратилось для ваших растений в отраву, необходимо помнить о том, что использовать на грядках необходимо исключительно безалкогольное пиво.

Как известно, в традиционном пиве помимо указанных выше однозначно полезных веществ содержится также алкоголь и если переборщить с его содержанием в подкормке, можно просто погубить растение на корню.

Так, ряд исследований показал, что обработка растений этанолом (а именно этот спирт содержится в алкогольных напитках, в том числе, в пиве) замедляет рост растений. Так, по данным портала Sciencing.com:

при поливе 5-процентным раствором этанола рост растений замедляется,

при применении 10-процентного спиртового раствора растение оказывается в состоянии сильного стресса,

при поливе 25-процентным раствором этанола растение погибает.

Таким образом, чем больше концентрация спирта, которую поглощает растение, тем больший вред вы ему наносите. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют применять для подкормки только безалкогольное пиво.

Как приготовить подкормку из пива?

Впрочем, просто плеснуть на рассаду полбутылочки свежеоткрытого безалкогольного пива - тоже не самая лучшая идея. Как и любая подкормка, пиво требует некоторого приготовления. Так, Денис Лабков рекомендовал использовать в этих целях пиво, разведенное водой в следующей пропорции:

на 100 мл светлого безалкогольного пива - 1 л воды.

Некоторые другие специалисты рекомендуют перед использование пива оставить его открытым на несколько дней и использовать только после этого, также разбавляя водой в соотношении 1 часть пива на 10 частей воды.

Поливать такой подкормкой рекомендуют непосредственно корни растений, стараясь не попадать на листья, поскольку это может привести к появлению коричневых пятен на них.

Какие растения нельзя подкармливать пивом?

Впрочем, далеко не для каждого растения такая подкормка подойдёт. В случае с некоторыми растениями полив раствором пива может негативно отразиться на вкусовых качествах растений, а также на их полезных свойствах. Так, по словам Лабкова, не стоит подкармливать пивом следующие растения:

картофель,

чеснок,

лук,

салат.

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