Поливайте рассаду помидоров настоем этой дешевой пряности. Он укрепит стебли и корни

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.03.2024 13:15 , Обновлено: 28.04.2024

Чтобы успешно вырастить помидоры, необходимо заранее подготовить рассаду. Помимо регулярного полива и освещения, для эффективного роста рассады очень важны удобрения. Чтобы укрепить молодые растения и ускорить их рост, рекомендуется приготовить настой из... лавровых листьев. Это обеспечит рассаде толстые стебли и крепкие корни, что приведет к богатому урожаю томатов.

Как ухаживать за рассадой томатов?

Томаты - теплолюбивые растения и плохо переносят низкие температуры. Поэтому в нашем климате их лучше всего выращивать из рассады, которую вы можете подготовить самостоятельно. После посева семян важно обеспечить рассаде необходимые условия для правильного роста и развития.

Молодой рассаде требуется много света, поэтому обеспечьте ей место, куда прямое солнце будет попадать 6-8 часов в день. При недостатке света рассада томатов становится длинной, тонкой и бледной. Если дома им не хватает света, можно использовать искусственное освещение (например, специальные лампы).

Чтобы рассада томатов была крепкой и здоровой, необходимо постоянно следить за уровнем влажности субстрата и регулярно поливать растения. В то же время помните, что субстрат не должен быть влажным.

Также стоит помнить, что рассада томатов предъявляет высокие требования к питанию, и правильное удобрение позволяет получить хороший урожай.

Когда у растений появятся четыре полноценных листочка, проведите пикировку, то есть пересадите рассаду в большие отдельные емкости. Эта процедура стимулирует развитие корневой системы, что сделает саженцы более крепкими и устойчивыми. Примерно за две недели до того, как растения будут высажены на постоянное место, приступайте к закаливанию.

Настой лаврового листа для полива помидоров

Качество рассады - один из главных элементов, влияющих на успех выращивания томатов. Важно обеспечить их необходимыми питательными веществами, чтобы они активно развивали свою корневую систему и формировали крепкие стебли. У каждого садовода есть свой проверенный способ подкормки рассады томатов.

Однако, не все знают, что для этой цели отлично подойдет настой лаврового листа. Хотя эта популярная пряность в основном ассоциируется с кулинарией и приготовлением пищи, она оказывает положительное влияние на рост и развитие растений.

В ней содержатся:

витамины А, С, Е, группы В;

калий;

фосфор;

кальций;

железо;

марганец;

селен;

магний;

цинк.

Кроме того, лавровые листья обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, помогая повысить устойчивость рассады к болезням и вредителям.

Приготовить настой лаврового листа для полива томатов очень просто.

Положите 4 лавровых листа в банку, залейте литром теплой воды (около 70 градусов). Накройте банку крышкой и отставьте на 3-4 часа.

Настой лавровых листьев можно использовать как для полива рассады томатов, так и в качестве опрыскивания. Это обеспечит растениям толстые стебли и мощную корневую систему. Кроме того, они будут устойчивы к различным патогенам.

Первые эффекты будут заметны уже после первого применения. В результате за сезон у вас будет столько помидоров, что все вам позавидуют.

Что добавить в почву с рассадой?

Ранее Телеграф писал, что для рассады можно использовать покупной грунт, специальный или универсальный. Желательно, чтобы он был основе верхового торфа. Он делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой, что очень важно для нежной рассады.

Примерный «рецепт» почвы для рассады такой:

покупной грунт на основе верхового торфа или земля с огорода – 1 часть;

биогумус или перепревший компост — 1 часть;

древесная зола — 1 часть.

Что еще добавить, чтобы ветки ломились от помидоров? Читайте по ссылке.

Добавьте в почву с рассадой это — и не пожалеете. Ветки будут ломиться от урожая помидоров и перцев