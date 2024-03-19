Поливайте рассаду помидоров настоем этой дешевой пряности. Он укрепит стебли и корни
Чтобы успешно вырастить помидоры, необходимо заранее подготовить рассаду. Помимо регулярного полива и освещения, для эффективного роста рассады очень важны удобрения. Чтобы укрепить молодые растения и ускорить их рост, рекомендуется приготовить настой из... лавровых листьев. Это обеспечит рассаде толстые стебли и крепкие корни, что приведет к богатому урожаю томатов.
Как ухаживать за рассадой томатов?
Томаты - теплолюбивые растения и плохо переносят низкие температуры. Поэтому в нашем климате их лучше всего выращивать из рассады, которую вы можете подготовить самостоятельно. После посева семян важно обеспечить рассаде необходимые условия для правильного роста и развития.
Молодой рассаде требуется много света, поэтому обеспечьте ей место, куда прямое солнце будет попадать 6-8 часов в день. При недостатке света рассада томатов становится длинной, тонкой и бледной. Если дома им не хватает света, можно использовать искусственное освещение (например, специальные лампы).
Чтобы рассада томатов была крепкой и здоровой, необходимо постоянно следить за уровнем влажности субстрата и регулярно поливать растения. В то же время помните, что субстрат не должен быть влажным.
Также стоит помнить, что рассада томатов предъявляет высокие требования к питанию, и правильное удобрение позволяет получить хороший урожай.
Когда у растений появятся четыре полноценных листочка, проведите пикировку, то есть пересадите рассаду в большие отдельные емкости. Эта процедура стимулирует развитие корневой системы, что сделает саженцы более крепкими и устойчивыми. Примерно за две недели до того, как растения будут высажены на постоянное место, приступайте к закаливанию.
Настой лаврового листа для полива помидоров
Качество рассады - один из главных элементов, влияющих на успех выращивания томатов. Важно обеспечить их необходимыми питательными веществами, чтобы они активно развивали свою корневую систему и формировали крепкие стебли. У каждого садовода есть свой проверенный способ подкормки рассады томатов.
Однако, не все знают, что для этой цели отлично подойдет настой лаврового листа. Хотя эта популярная пряность в основном ассоциируется с кулинарией и приготовлением пищи, она оказывает положительное влияние на рост и развитие растений.
В ней содержатся:
- витамины А, С, Е, группы В;
- калий;
- фосфор;
- кальций;
- железо;
- марганец;
- селен;
- магний;
- цинк.
Кроме того, лавровые листья обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами, помогая повысить устойчивость рассады к болезням и вредителям.
Приготовить настой лаврового листа для полива томатов очень просто.
- Положите 4 лавровых листа в банку, залейте литром теплой воды (около 70 градусов).
- Накройте банку крышкой и отставьте на 3-4 часа.
Настой лавровых листьев можно использовать как для полива рассады томатов, так и в качестве опрыскивания. Это обеспечит растениям толстые стебли и мощную корневую систему. Кроме того, они будут устойчивы к различным патогенам.
Первые эффекты будут заметны уже после первого применения. В результате за сезон у вас будет столько помидоров, что все вам позавидуют.
Что добавить в почву с рассадой?
Ранее Телеграф писал, что для рассады можно использовать покупной грунт, специальный или универсальный. Желательно, чтобы он был основе верхового торфа. Он делает почву более рыхлой и воздухопроницаемой, что очень важно для нежной рассады.
Примерный «рецепт» почвы для рассады такой:
- покупной грунт на основе верхового торфа или земля с огорода – 1 часть;
- биогумус или перепревший компост — 1 часть;
- древесная зола — 1 часть.
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Добавьте в почву с рассадой это — и не пожалеете. Ветки будут ломиться от урожая помидоров и перцев