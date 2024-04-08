Чем и как удобрять деревья и кусты в апреле и мае? Сделайте так — и ветки будут ломиться от сочных плодов

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Опубликовано: 08.04.2024 11:42 , Обновлено: 28.04.2024

Апрель — самое время позаботиться о саде и подкормить деревья и кусты удобрениями. Они помогут растениям нарастить листву и сформировать много завязей для богатого урожая. Узнали, чем удобрять плодовые деревья и кустарники и как правильно вносить подкормку.

Зачем удобрять деревья и кусты на участке?

Многие огородники все силы бросают на уход за овощными культурами, а сад зачастую остаётся предоставлен сам себе. Если почва на участке плодородная, деревья и кустарники могут достаточно долго обходиться без подкормки и давать обильный урожай. На бедных почвах запас питательных веществ невелик, что сказывается на урожае.

Удобрение деревьев и кустарников обеспечивает растения всеми необходимыми питательными веществами, включая азот, фосфор и калий. Эти элементы играют ключевую роль в росте и развитии растений, их цветении и плодоношении.

Азот способствует развитию зелёной массы растений, то есть листьев, стеблей и побегов. Фосфор важен для формирования корневой системы, цветения и развития плодов. Калий улучшает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды, а также влияет на качество плодов.

Правильно подобранные и внесённые удобрения помогают растениям лучше противостоять болезням и вредителям, улучшают их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Кроме того, удобрение помогает поддерживать оптимальный уровень кислотности почвы, что важно для многих видов плодовых деревьев и кустарников.

Чем подкормить деревья в апреле?

В конце марта и апреле деревья и кустарники нуждаются в азотных удобрениях для роста листьев и образования новых побегов. Их нужно вносить, как только на растениях начнут раскрываться почки и появляться листочки.

Азотные удобрения при раскрытии почек

Опытные садоводы для полива одного дерева азотными удобрениями советуют развести в пяти литрах воды:

25 г мочевины;

25 г аммиачной селитры;

50 г птичьего помёта или 500 г навозной жижи.

Этим раствором нужно полить приствольный круг дерева или кустарника.

[info_b]Важно: азотные удобрения эффективнее всего усваиваются при прогревании почвы до +8-10°С.[/info_b]

Органические удобрения

Для подкормки деревьев нужно использовать не только минеральные удобрения, но и органические, например, перегной. Он богат азотом, фосфором, калием и другими микроэлементами, необходимыми для нормального функционирования растений. Он также содержит гуминовые кислоты, которые улучшают структуру почвы, что особенно важно на песчаных и глинистых грунтах.

В начале сезона для подкормки деревьев и кустарников опытные огородники советуют использовать в качестве источника азота и других микроэлементов «зелёное удобрение» — настой из травы. Для его приготовления подойдут любые сорняки, но лучше если это будут одуванчики, лебеда и крапива.

Траву укладывают в ёмкость, заливают водой и дают настояться примерно неделю. Затем раствор разводят в пропорции 1:8 и поливают им почву под деревьями и кустарниками. Перебродившую траву не нужно выкидывать — это тоже удобрение. Ее нужно разложить под растениями.

[info_b]Важно: органические удобрения лучше вносить вместе с минеральными, соблюдая баланс.[/info_b]

Подкормка в период цветения

В конце апреля – начале мая начинается период цветения. В это время деревьям и кустарникам нужны комплексные удобрения, содержащие калий, кальций и фосфор. Они необходимы для формирования завязи и косточки плода, повышения устойчивости к болезням.

Деревьям и кустарникам будут полезны калиевая селитра, кальциевая селитра, нитроаммофоска, содержащая азот, фосфор и калий, а также суперфосфаты.

Комплексные минеральные удобрения и микроэлементы вносят во время формирования бутонов и в начале цветения.

Формирование завязи

В конце мая и июне, когда у растений формируются завязи, и плоды начинают набирать массу, их нужно подкармливать удобрениями с калием. Этот микроэлемент повышает устойчивость деревьев и кустов к заболеваниям и стимулирует накопление в плодах сахаров.

В качестве калийного удобрения можно использовать калийную соль (хлористый калий) или сульфат калия (калий сернокислый). Кроме того, источником калия и кальция выступает древесная зола. Для подкормки можно применять и доломитовую муку — она не только обеспечивает растения кальцием и магнием, но ещё и способствует раскислению почвы.

Чем подкормить весной плодовые кустарники?

Для подкормки плодовых и декоративных кустарников подходят те же удобрения, которые используются для деревьев. Но, учитывая небольшие размеры кустов, количество удобрений, рассчитанное на одно дерево, нужно разделить на 3-4 кустарника.

Способы удобрения деревьев и кустов

Вносить подкормки можно несколькими способами:

Рассыпать удобрение по поверхности почвы вокруг растения. При поливе или во время дождя подкормка будет проникать в почву. У этого способа есть минусы. Во-первых, большая часть полезных веществ останется на поверхности и будет «съедена» сорняками. Во-вторых, часть микроэлементов, например, аммиачный азот, может улетучиться, не принеся растению никакой пользы. Заделать удобрения в приствольные круги. Перекопайте приствольный круг под деревом или кустарником, одновременно внося в почву удобрение. Примерный расход — 1 ст. л. на кв. м приствольного круга. Мульчировать приствольные круги любой органикой: перегноем, компостом, сеном, опилками, палой листвой. Использовать жидкие удобрения. Они дают быстрый эффект, так как растения усваивают полезные вещества вместе с водой. Заделать удобрение в канавку по проекции кроны. Считается, что корневая система деревьев и кустов равна размеру кроны. Так как впитывающие корни размещаются по периферии корневой, опытные садоводы советую вносить удобрения в канавку, вырытую вокруг растения примерно по периметру кроны. Это нужно делать, чтобы полезные добавки достались именно растению, а не сорнякам.

[info_b]Важно помнить, что неправильное использование удобрений может привести к негативным последствиям, таким как переизбыток питательных веществ, ожоги корней или повреждение растений. Поэтому рекомендуется консультироваться с агрономами или специалистами по садоводству перед применением удобрений.[/info_b]

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