Этого майского жука лучше не трогать. Чем опасен и где водится в Беларуси?

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Опубликовано: 02.04.2024 16:16 , Обновлено: 02.04.2024

Народное название "майский" некоторые виды жуков получили потому, что больше всего их можно увидеть в мае, в период размножения. Кроме безопасных видов таких насекомых, есть один, который в руки лучше не брать. И вот почему.

Это крайне интересный и специфический по внешнему виду и образу жизни жук под названием майка. Чаще всего его можно встретить на открытых освещённых местах, полянах и в сосновом лесу.

Взрослые жуки очень толстые и неповоротливые, могут достигать до 4 сантиметров в длину. Ещё одна особенность – отсутствие крыльев и, соответственно, способности к полёту. Взрослые особи медленно ползают по земле и откладывают яйца. Казалось бы – легкая добыча для хищников. Однако майки сами ещё как ядовиты.

Если взять жука в руки, можно наблюдать крайне интересную защитную реакцию: при опасности он начинает выделять ядовитую оранжевую жидкость — яд кантаридин. Однако мало кто знает, что его смертельная доза составляет около 0,02 грамма для человека, а для этого понадобятся сразу несколько насекомых. Тем не менее, яд может вызвать раздражение кожи или глаз, поэтому нужно быть крайне осторожным.

В мае самки этих жуков откладывают яйца в землю. Позже личинки выбираются на поверхность и на цветах поджидают диких пчёл. Уцепившись за них, они попадают в гнёзда, где развиваются, питаясь яйцами и запасами корма — например, пыльцой и мёдом.

Сейчас майки обыкновенные оказались под угрозой из-за резкого сокращения популяций диких пчёл, поэтому нуждаются в охране, как и сами пчёлы. Этих жуков можно встретить в Северной Африке, Центральной Азии, странах Европы и в Беларуси в том числе. В Беловежской пуще, например, живёт такой вид, как майка фиолетовая.

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