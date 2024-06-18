Почему опадают цветы у помидоров? Вот что нужно делать, чтобы спасти будущий урожай

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Опубликовано: 18.06.2024 10:55 , Обновлено: 18.06.2024

Невозможно представить домашний огород без сочных и ароматных помидоров. К сожалению, иногда случается так, что цветки томатов засыхают, а затем опадают. Такая картина не обрадует ни одного огородника, ведь можно попросту остаться без урожая. Почему вянут цветы помидоров и что можно сделать, чтобы предотвратить эту проблему?

Почему вянут цветы помидоров? Проблемы с пыльцой

Одной из причин, почему цветки томатов вянут и опадают, является пыльца, которая слипается и не может участвовать в процессе завязывания плодов. Причиной этому является слишком высокая влажность субстрата. В теплице она не должна превышать 65%, поскольку тогда пыльца становится чрезмерно влажной. Поэтому следует обеспечить достаточную вентиляцию и мульчировать землю, чтобы ограничить испарение воды. Также важно регулярно поливать помидоры. Делать это следует утром, а не вечером.

Чтобы снизить риск возникновения грибковых заболеваний , стоит оставлять растения на ночь под укрытием. Было бы неплохо использовать в теплице вентиляционные отверстия на крыше, которые будут отводить теплый воздух и не позволять водяным парам собираться на потолке.

Если пыльца теряет качество и становится стерильной, причиной может быть чрезмерно высокая температура , особенно в жаркую погоду. Тогда условия в теплице и под укрытиями вполне специфические, так как там гораздо теплее, чем на улице. Чтобы снизить температуру, обеспечьте томатам достаточную вентиляцию . Кроме того, теплицу можно затенить известью, белым флизелином или затеняющей сеткой. Благодаря этому можно снизить температуру до 5-7 градусов.

Засыхание цветков помидоров и слишком низкая влажность почвы

Еще одной причиной засыхания и опадания цветков томатов может быть дефицит воды . Для правильного роста и развития кусты необходимо регулярно поливать. Слишком редкий полив растений способствует ослаблению корневой системы, что приводит к ухудшению поглощения и усвоения питательных веществ из почвы. В случае переросших кустов томатов цветы могут не получать достаточного количества необходимых питательных веществ. В результате это может привести, среди прочего: к пожелтению цветоноса и затем к опадению цветка.

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Плохая структура цветка

Почему цветы томатов вянут и опадают? Одна из причин – неправильное строение цветка, препятствующее правильному опылению. Внезапные перепады температур, неправильное внесение удобрений, повышенная кислотность почвы и даже недостаток или чрезмерный полив являются причинами такого положения вещей.

Общеизвестно, что томаты являются самоопыляющимися растениями, и их цветы теоретически не нуждаются в опылителях. Однако, чтобы помочь кустам цвести после стрессовых периодов, может помочь опыление полезными насекомыми или ручное опыление.

Однако стоит помнить, что скромные мелкие цветки томатов не так привлекательны для насекомых-опылителей. Чтобы привлечь их в теплицу, можно поставить емкость с водой, в которой растворен сахар. Дополнительно рекомендуется высаживать медоносные растения возле окон и дверей.

Почему вянут цветы томатов? Дефицит калия и фосфора

Помидорам для правильного роста необходимо много питательных веществ. В свою очередь, недостаточная или чрезмерная подкормка кустов может привести к тому, что цветки томатов засыхают, желтеют и опадают. В период цветения и завязывания плодов растения особенно нуждаются в калии и фосфоре, благодаря которым плоды лучше формируются. Природным источником калия является, среди прочего, древесная зола. При этом азотные удобрения следует практически полностью исключить.

Отличным способом дополнительной подкормки томатов является внекорневая подкормка, позволяющая быстрее усваивать питательные вещества. Удобрения, внесенные под корни, эффективны, но впитываются слишком долго.

Плохое усвоение бора и марганца.

Засыхание и опадание цветков томатов также может быть причиной слишком высокого pH почвы. Когда реакция почвы выше 6,5, кусты менее способны усваивать такие питательные вещества, как бор и марганец, необходимые для развития цветов. Чтобы цветки томатов не засыхали и не опадали, стоит использовать опрыскивания листьев бором (75 мл борной кислоты на литр воды).

Чрезмерное уплотнение

Чрезмерная плотность томатов и неудаление лишних побегов, заставляет куст и дальше производить листья, а не цветы. Поэтому удаление листьев необходимо. Такая обработка дает томатам гораздо лучший доступ к свету и они могут сосредоточиться на развитии цветов и завязывании плодов. Причем, чтобы предотвратить проблему засыхания и опадения цветов, кусты следует сажать на расстоянии не менее 50 см друг от друга.

Болезни, вызывающие засыхание и опадение цветков томатов

Одной из основных причин , почему цветы томатов вянут и опадают, являются грибковые заболевания, особенно серая гниль. Проявляется серым, пушистым, пыльным налетом и коричневыми пятнами, появляющимися на листьях. Зараженные болезнью цветочные почки буреют и опадают, а плоды загнивают. Чаще всего серая гниль поражает томаты в теплицах, оранжереях и пленочных тоннелях, где высокая влажность воздуха, низкая температура около 15 градусов Цельсия, а вентиляция существенно ограничена.

Чтобы защитить кусты от болезней, стоит обеспечить правильную профилактику. В первую очередь стоит проветривать теплицы, пленочные тоннели и укрытия, где хорошо растут помидоры. Важны правильно проведенные процедуры по уходу за растением, в том числе: удаление листьев. Если на томатах наблюдаются первые симптомы серой гнили, необходимо использовать химические спреи или домашние средства от грибковых заболеваний.

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