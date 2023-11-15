Что белорусам посадить на огороде под зиму? Урожай этих 11 овощей и зелени можно получить уже в мае

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Опубликовано: 15.11.2023 12:31 , Обновлено: 16.07.2024

Зелень и овощи весной имеют особую ценность. Изголодавшийся за зиму организм буквально требует свежей растительной пищи. Можно ли получить витамины с огорода для своей семьи раньше обычного срока, не прибегая к выгонке под фитолампами и не имея отапливаемой теплицы? Да, это возможно. Один из методов – посев огорода под зиму. Он позволяет получить урожай на полторы-две недели раньше, чем при обычном ранневесеннем посеве, а также уберечь многие культуры от вредителей, которые активируются позже, как раз в период активного роста культур, выращиваемых в обычные сроки.

Что нужно знать?

Подзимый посев имеет ряд тонкостей. Многое зависит от почвы, местоположения грядки, климата определенного региона, характеристик самой культуры. Это все, как правило, можно выяснить лишь путем проб и ошибок, но есть общие рекомендации, от которых необходимо отталкиваться.

Выбирайте защищенное от ветров место, желательно с южной стороны. Важно, чтобы его не затопило при весеннем таянии снега. Почва должна быть рыхлой, лучше всего супесчаной. До наступления заморозков необходимо внести удобрения, перекопать и разравнять грядку. Сделать это можно и заранее, если место освободилось, даже в конце августа. Но стоит помнить, что при ранней перекопке начнут расти сорняки, которые потом будут мешать. Чтобы этого не произошло, можно прибегнуть к мульчировнию травой, соломой, листьями деревьев. Перед наступлением первых заморозков на грядке нужно проделать бороздки для последующего высева культур. Посев производят обычно в конце ноября, но сроки зависят от особенностей культуры, погодных условий и климатического пояса. Угадать нужно так, чтобы семена не начали прорастать, иначе растения погибнут.

Посевы нельзя поливать. Лучше всего сеять, когда верхний слой почвы схватится первыми морозами, поэтому надо заранее подготовить рыхлую почву, которой будут засыпаться семена. Следует держать ее там, где она не замерзнет. После зимовки часть семян может не взойти, поэтому норму высева увеличивают примерно на 20–30%. Семена ни в коем случае нельзя мочить. Они должны быть сухими. Засеянную грядку стоит замульчировать. Для этой цели подойдет перегной, торф, опавшие листья, сено, солома. Зимой на грядку можно набросать снега. Это послужит дополнительным утеплением, а при таянии станет дополнительным источником влаги. Ранней весной, когда наступит потепление (в Беларуси это начало апреля), верхний слой мульчи необходимо снять, а над грядкой сооружить пленочное укрытие, которое поможет земле быстрее прогреться, а растениям быстрее прорасти. После прорастания семян междурядья снова можно замульчировать, чтобы подавить рост сорняков.

При желании, увеличить температуру под пленкой можно дополнительным обогревом. Кто-то сооружает «батареи» из свежего навоза, раскладывая его кучами в заранее подготовленные углубления.

Если нет свежего навоза, можно использовать пластиковые бутылки, заполненные горячей водой. Но их придется регулярно менять, поэтому не стоит использовать такой обогрев в качестве регулярного. Однако если неожиданно ударят сильные морозы, то бутылки с кипятком помогут поддерживать более высокую температуру в этот период.

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Сделайте грядки теплыми

Хорошим вариантом для подзимнего посева являются теплые грядки. Их сооружение требует некоторых усилий, но и результат вас точно порадует.

Для оборудования теплой грядки необходимо выкопать неглубокую траншею (25–30 см), заполнить ее дно мелкими ветками (15–25 см), которые будут выполнять роль дренажа. Сверху на ветки насыпьте все то, что при перегнивании будет давать пищу растениям и тепло корням. Это опавшие листья, трава, пищевые отходы. Толщина слоя должна быть примерно 20 см.

Все это засыпьте 10 см почвы, а сверху на нее уложите слой не до конца перепревшего перегноя. Его высота – 10–15 см. Сверху насыпьте чистую от сорняков почву. Высота этого слоя должна быть 20–25 см.

Такая грядка будет сама вырабатывать тепло, что делает ее идеальным вариантом для получения раннего урожая. Хорошо и то, что собрав ранний урожай зелени и корнеплодов, на такую грядку можно посадить огурцы, являющиеся большими любителями «корневого подогрева».

Вот еще один способ сделать теплую грядку

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Какие культуры можно сеять под зиму?

Культуры, которые сажают под зиму, можно разделить на три категории (зелень, корнеплоды, садовые растения). Мы рассмотрим первые две. К ним относятся все культурные растения, которые способны выдерживать низкие температуры. Теплолюбивые виды, такие, например, как базилик, высевать осенью бесполезно, так как им для развития нужно стабильное тепло.

Итак, что же посеять осенью?

Укроп

Укроп трогается в рост уже при +3 градусах, поэтому время его высева необходимо планировать на начало регулярных заморозков.

Листовая петрушка

Это незаменимое на кухне растение всходит при температуре +2, а ее зелень выдерживает заморозки до +8 градусов. Листовые сорта можно сеять не только в ноябре, но и в середине лета. Тогда молодые ароматные листики будут радовать хозяина до начала зимы. Тронется в рост с весны такая петрушка тоже намного раньше, а ее листья сразу будут пригодны в пищу, в то время как взошедшая из семян только начнет набирать силу.

Кориандр

Еще одна незаменимая пряность, способная выдерживать морозы до -10 градусов. В отличие от петрушки, кориандр — однолетник. Поэтому, если он дал зелень в этом году, то весной тот же кустик не пойдет в рост. Для получения ранней зелени надо обязательно сеять ее поздно осенью заново.

Свекла и мангольд

Свекла и мангольд (листовая или черешковая свекла) тоже прекрасно себя чувствуют, взойдя ранней весной, когда почва прогрелась до +5 градусов. Листья мангольда идут в салат, в них заворачивают голубцы, заменяя нежными листиками капустные листы. Черешки подходят для тушения, добавления в супы, овощное рагу. А корнеплоды свеклы при таких сроках выращивания можно употреблять в пищу уже в конце мая и начале июня.

Морковь

Морковь часто сеют под зиму, чтобы получить ранний урожай корнеплодов. Но мало кто знает, что зелень моркови – полезный питательный продукт, пригодный для употребления в сыром и обработанном виде. Ее веточки прекрасно вписываются в витаминные весенние салаты, поэтому кроме высева семян, можно посадить непригодные для употребления в пищу корни (мелкие, уродливые, с большим количеством «пальцев).

Морковка – двулетнее растение, поэтому на следующий год корнеплоды, которые обычно выбрасываются, дадут зелень.

Шпинат

О пользе шпината знают все, но не все знают, что у выращивания этой культуры есть свои секреты. Сеять его осенью, как и петрушку, стоит в два срока. Как и его кудрявая соседка, шпинат прекрасно себя чувствует, даже если столбик термометра опускается до показателя -8 – -10.

Тонкость состоит в том, что получить крупные мясистые листья весной можно в том случае, если шпинат уйдет зимовать с розеткой из 2-х – 3-х листьев. Они прекрасно переносят холода, а с первым потеплением идут в рост, образуя «жирную» зелень. Для получения такого результата посев необходимо проводить примерно в середине сентября.

Дополнительно можно посеять семена в конце ноября – начале декабря, тогда получится собрать весенний урожай в два срока.

Салат

Салат не такой стойкий, как шпинат или петрушка, но заморозки до -2 он переносит. Зато всходит быстро (за 2–3 дня), а через 30 дней, а то и раньше, готов к употреблению в пищу. Но из-за быстрой всхожести следует внимательно отнестись к периоду высева, так как небольшое потепление способно спровоцировать рост, что приведет к гибели растений.

Теми же характеристиками обладает и кресс-салат.

Лук и чеснок

Обычно лук сажают ранней весной, но подзимая посадка позволяет получить перо примерно на 14 дней раньше. Посадку надо проводить за 2 недели до заморозков, чтобы луковичка успела укорениться, но не успела тронуться в рост. Плюсом такой посадки является то, что лук не поражается вредителями, которые «просыпаются» позже. Севок для осенней посадки выбирается самый мелкий. Те же рекомендации касаются и чеснока.

Лук-чернушку высевают, когда верхний слой почвы замерзнет.

Редис

Еще один салатный корнеплод, прекрасно переносящий холод. Его всходы появляются при температуре +2 – +3. Выдерживает понижение температуры до -3 градусов, интенсивно растет, если столбик термометра днем поднимается до +10 – +13. Если выбрать сорта с разным сроком созревания, урожай можно будет убирать постепенно.

Картофель

Да, картофель теплолюбив и не переносит заморозки, но его тоже можно сажать под зиму. Не зря же забытые осенью на грядке клубни прекрасно всходят весной и даже дают урожай, если их окучить. Посадив картофель с осени, получить урожай можно уже в конце мая или в начале июня. Все зависит от погодных условий и скороспелости сорта.

Картофельную грядку необходимо на зимний период укрыть листьями или соломой, сверху закидать снегом, когда он выпадет. При весеннем потеплении укрытие убирается, над грядкой натягивается пленка. Также для этой цели можно использовать теплицу, в которую после сбора урожая можно посадить поздние культуры, например огурцы.

Что еще?

Растения, пригодные для поздней посадки, не ограничиваются этим списком. Каждый хозяин сам может подобрать те варианты, которые ему необходимы, а также хорошо растут на конкретном участке.

Отдельно стоит упомянуть и многолетники, отрастающие раньше всех остальных культур. Один из самых популярных – лук-батун. Он не капризен, требует минимального ухода и радует своих хозяев зеленью уже в начале мая.

[info_b]Лук-батун начинает активно наращивать вторую волну зеленой массы к августу, как раз тогда, когда обычный лук уже перестал быть источником пера.[/info_b]

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