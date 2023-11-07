Что будет с садом и огородом, если не сгребать листья осенью? Нашли лучший способ, чем сжигать

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Опубликовано: 07.11.2023 17:40 , Обновлено: 07.11.2023

В Беларуси природа постаралась оправдать название ноября на белорусском языке (лістапад). Деревья избавились от листьев как-раз в начале месяца. А значит пора сгребать листья на огородах, садах и газонах. Или нет?

Уборка осенних листьев – одна из тех обременительных обязанностей, которые вряд-ли доставляют большое удовольствие. Сгребать или нет - вот вопрос, который могут задать многие белорусы (как и с покраской деревьев по весне).

Как минимум, стоит помнить, что опавшие листья на самом деле отличный материал, который можно легко и с пользой использовать позже.

Зачем и чем сгребать листья?

Конечно, любой, кто провел несколько часов за сизифовым сгребанием листьев , задавался вопросом о смысле своей работы. Оказывается, это не только улучшает эстетику ваших сада и газона. Толстый слой листьев – частая причина грибковых заболеваний.

Если с ними ничего не сделать осенью, под снегом они начнут гнить. Это создаст благоприятную среду для снежной плесени. Стоит добавить, что листья в сочетании с влагой также представляют собой скользкую поверхность, что может быть очень опасно.

Это бесплатное удобрение для огорода нужно сделать еще осенью. Займет всего 5 минут

Убирать листья лучше веерными граблями после дождя, потому что они легко склеиваются.

Что делать с опавшими листьями?

Лучше использовать опавшие листья в своем саду, чем сжигать. Их можно использовать для мульчирования клумб или насыпать в качестве защитного слоя, например, на розы. Листья идеально подходят для компостирования.

Однако для этой цели подходят только здоровые листья, поэтому при сгребании нужно обращать внимание на их форму, цвет и состояние.

Как узнать, что листья непригодны? Обычно на них можно легко увидеть белую или черную пятнистость, а также паршу яблони. Также часто могут встречаться такие вредители, как тля, паутинный клещ. В таком случае их нельзя использовать ни при каких обстоятельствах, поскольку листья принесут саду больше вреда, чем пользы.

Лучшим вариантом для мульчирования и компоста являются листья фруктовых деревьев, а также березы, липы или ясеня. Стоит помнить, что твердые листья э, как у дуба, будут разлагаться дольше, поэтому их не стоит использовать.