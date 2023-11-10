Что будет с деревьями в саду, если не избавиться от этих наростов? Эксперты посоветовали нанести один раствор

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.11.2023 12:27 , Обновлено: 10.11.2023

Осенью плодовые деревья нуждаются в нашей заботе так же, как весной и летом. Не стоит забывать осмотреть их перед зимой и дать правильный уход, чтобы в следующем сезоне они порадовали нас богатым урожаем. Например, на яблонях, грушах, сливах и вишнях мы можем заметить некрасивые разноцветные наросты — лишайники. Что будет, если вовремя не заметить проблему?

Чем опасны лишайники на деревьях?

Лишайники — это симбиотические организмы, состоящие из грибов и водорослей или цианобактерий. Они могут расти на различных поверхностях, включая деревья.

Более заметны она на стволах взрослых деревьев, потому что рост их коры замедляется и облегчает лишайнику его развитие. Но атаковать он может и молодые растение. Это указывает на то, что они ослаблены.

Так опасен ли лишайник? Одни эксперты утверждают, что сами по себе лишайники не наносят вреда и никаких сил из дерева не “высасывают”. Однако отмечают, что они затрудняют естественный воздухообмен коры и под ними могут прятаться многочисленные вредители.

Другие же говорят, что когда плодовое дерево поражено лишайником, его рост и развитие “значительно замедляется”, что может привести к гибели растения.

Так что же делать, если разделяются даже мнения специалистов?

Как обработать деревья от лишайников?

Некоторые эксперты рекомендуют соскоблить лишайник и обработать его химическими препаратами. Однако механическое воздействие может сильно повредить кору, что может привести к заражению растения опасными бактериями или грибками-паразитами.

Лучше всего будет найти настоящую причину болезни растения, и попытаться продлить ему жизнь. Или же убрать дерево из сада, чтобы болезнь не распространялась дальше, пишет портал Botanichka.

Опрыскивание от вредителей

Чтобы предотвратить заболевания, регулярно опрыскивайте деревья от вредителей. В этом вам помогут химические растворы, которые можно найти в садовых магазинах. Лучшие жидкости:

карбамид;

медный купорос;

железный купорос.

Осенью проводят только одно искореняющее опрыскивание (согласно инструкции на упаковке). Главное — попасть на споры, яйца, личинки вредителей и убить их.

Побелка

Кроме того, риск атаки стволов лишайниками значительно снижает побелка деревьев. Ее можно как купить, так и сделать самим: на 10 л воды возьмите 2-3 кг свежегашеной извести и 150 г медного купороса. Чтобы раствор лучше удерживался, добавьте в него 1-2 стакана снятого молока или немного глины.

[info_b]Но молодые деревья с гладкой корой лучше не белить. Иначе у них закупориваются поры, нарушается газообмен, медленнее утолщается штамб.[/info_b]

Наносить побелку нужно на штамб (часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны) и основные скелетные ветви.

Очистка и железный купорос

Но если вы все же решились аккуратно соскоблить наросты, обработайте место очистки раствором железного купороса. Для обработки яблонь и груш эксперты посоветовали приготовить его из расчета на 10 литров воды 500 г железного купороса. А для вишен и слив – 300 г на 10 литров воды.

[info_b]Кстати, лучше всего заниматься этим в ноябре после того, как опали все листья. Или же весной, когда почки еще не набухли.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси природа постаралась оправдать название ноября на белорусском языке (лістапад). Деревья избавились от листьев как-раз в начале месяца. А значит пора сгребать листья на огородах, садах и газонах. Или нет?

Что будет с садом и огородом, если не сгребать листья осенью? Нашли лучший способ, чем сжигать