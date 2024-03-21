Какие овощи нельзя сажать рядом с луком? Проверьте, чтобы получить действительно хороший урожай

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Опубликовано: 21.03.2024 17:15 , Обновлено: 16.07.2024

Опытные огородники и садоводы знают, что соседство тех или иных культур друг с другом может коренным образом повлиять на их урожайность. Какие овощи не следует сажать рядом с луком?

Когда сажать лук?

Ничто так не радует дачника весной, как стебли свежего зеленого лука, колосящееся на приусадебном участке. Его посадкой можно заняться как осенью, так и весной. Чаще всего для этого используют лук-севок из садового магазина. Но вырастить ароматный овощ можно и из семян. К слову, второй способ позволит собрать урожай на 4-6 недель быстрее.

Лук, предназначенный для зимовки, высаживают в сентябре или октябре, но чаще всего для этого выбирают весну. Весной зеленый лук сажают в марте или начале апреля. Более поздняя посадка может не принести хорошего урожая.

А с чем сажать?

Характерный запах лука и выделяемые им вещества делают его хорошим соседом для многих овощных культур. Если посадить его “мудро” то он наверняка поможет защитить другие растения от болезней. К слову, поспособствовать хорошей урожайности лука могут и другие овощи.

Так, хорошим вариантом станет посадка лука рядом с морковью. Она поможет отпугнуть от него луковую моль, которая часто прилетает с визитом к ароматному корнеплоду. Также хорошими соседями лучка могут стать:

свекла;

брокколи;

помидоры;

петрушка;

редис;

лук-порей.

Благодатно повлияют на его здоровье и развитие также соседство с огурцом и капустой.

Что нельзя сажать с луком?

Несмотря на положительное воздействие многих овощей друг на друга, не все виды хорошо уживаются с луком вместе.

Так, при планировании грядки лучше отказаться от идеи размещения чеснока и лука по соседству. Кто-то из них обязательно не уродится, ведь эти корнеплоды будут сильно конкурировать за необходимые им питательные вещества и воду.

Также нельзя сажать рядом с луком бобовые, спаржу и шалфей . Лук будет препятствовать их росту растений и приведет к снижению урожайности.

Стоит напомнить о том, что такую культуру как лук не стоит сажать на одном и том же месте каждый год. Оптимальный период, после которого лук можно повторно посеять на том же месте составляет три года. Этот совет применим ко всем разновидностям лука, включая порею, рокамболь, шнитт-лук, батун, а также к чесноку. Все остальные овощные культуры можно высаживать после любого лука без особых ограничений.

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