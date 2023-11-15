В Беларуси назвали самые популярные санатории. Как выбирали?

Опубликовано: 15.11.2023 15:49 , Обновлено: 15.11.2023

В Республиканском союзе туристической индустрии (РСТИ) сообщили, что определили самые популярные среди клиентов санатории в Беларуси. В качестве критериев, оказалось, кроме лечения, были и развлечения.

Согласно данным организации, в 2023 году места в рейтинге санаториев Беларуси распределились так:

«Альфа-радон»,

«Плисса»,

«Юность»,

«Приозерный»,

«Веста»,

«Радон»,

«Приозерный»,

«Приднепровский»,

«Криница»,

«Боровой».

“Публика молодеет и становится все взыскательнее. Продолжительность отдыха увеличивается, а сама его концепция меняется, подстраиваясь под любого потребителя: и стар, и млад. Отдыхающие приезжают не только за лечением, но и за отдыхом в современном его формате. Развлечения сегодня важны не меньше, чем медицинская часть, и должны быть на уровне, сопоставимом с заморскими отелями”, - пояснили РСТИ.

В союзе сообщили, что белорусские здравницы “супервостребованы” среди иностранцев. А в ноябре 2023 года “места в некоторых на Новый Год уже распроданы на 70-80%, кое-где – и на все 100%”.

В РСТИ уточнили, что санатории не включены в недавно созданный властями Беларуси реестр организаторов культмассовой программы. С 23 октября эти функции могут выполнять только госучреждения культуры и несколько десятков частных организаций, для которых культурно-развлекательная деятельность является основной.

Как белорусам попасть в санаторий?

Согласно указу №343 от 2 ноября 2023 года “О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения”, недавно подписанном Александром Лукашенко, с 1 января 2024 года те белорусы, что имели право на частичное бюджетное лечение в санаториях будут получать путевки в санатории не чаще одного раза в 3 года, а обычные работающие граждане — не чаще одного раза в 4 года.

В первую группу льготников попали ветераны труда, военные пенсионеры, неработающие пенсионеры правоохранительных органов, ветераны прокуратуры, юстиции и судов, а также инвалиды III группы.

«Приобрести путевку в санаторий за счет бюджета фонда могут лишь лица по государственному соцстрахованию; за средства республиканского бюджета – дети и другие граждане, не участвующие в правоотношениях по государственному соцстрахованию, а также лица, оздоравливающиеся в ведомственных санаториях», – сказано в указе.

За полную стоимость любой белорус может самостоятельно забронировать себе место в санатории, если там есть свободные места. В топовых здравницах за 10 дней с трехразовым питанием могут попросить около 3500−4000 рублей. В бюджетных - можно найти за 630−700 рублей.

Ранее Телеграф писал, что литовские СМИ сообщили, что граждане страны не обратили внимание на предупреждения официального Вильнюса и активно пользуются услугами турагенств, предлагающих путевки в белорусские санатории.

Литовские пенсионеры скупили путевки в белорусские санатории. Стало известно почему