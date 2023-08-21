Литовские пенсионеры скупили путевки в белорусские санатории. Стало известно почему

Опубликовано: 21.08.2023 16:37 , Обновлено: 21.08.2023

Литовские СМИ сообщили, что граждане страны не обратили внимание на предупреждения официального Вильнюса и активно пользуются услугами турагенств, предлагающих путевки в белорусские санатории.

“Сейчас у нас есть свободные места с 10 сентября. Автобусы и санатории заполнены - мест нет. Есть два места на неделю с 10 сентября, а если хотите две недели, то с 17 сентября. Санаторий “Нарочь” доступен на неделю за 400 евро, а на две недели за 600 евро. За одного человека. Если вы хотите санаторий “Неман” под Гродно, то 460 евро за неделю и 710 евро за две недели. Это с доставкой, со всем”, - передает слова сотрудницы одного из турагенств в Литве издание LRT.lt.

По данным портала, литовцев не смущают очереди на границе (для направляющихся в санатории, они отдельные), ведь по меркам соседней страны отдых и лечение в Беларуси очень дешевое и его себе могут позволить пенсионеры.

Руководительница одного из агентств уточнила, что чаще всего интерес к отдыху в Беларуси проявляли пожилые литовцы в возрасте 65 лет и старше, которые говорят по-литовски хуже, чем по-русски.

“Пожилые люди спрашивают об этих санаториях, потому что лечение в них все равно дешевле, чем в Литве”, - рассказала Ирина Шейнкер.

[info_b]Согласно данным Погранкомитета Беларуси, с начала года в Беларусь приезжал 186 531 гражданин Литвы. Правда, там не уточнили, входят ли в эту цифру и многократные поездки одних и тех же людей или нет?[/info_b]

Тем временем, в МИД Беларуси пообещали ответить на закрытие двух КПП на литовской границе “в том числе, в интересах граждан соседних стран”. Напомним, что власти Литвы просят своих граждан не посещать Беларусь из-за опасности в связи со вторжением России в Украину и санкций, которые ввели страны ЕС в отношении властей Беларуси. Официальный Вильнюс заявляет, что граждане Литвы могут стать целью белорусских спецслужб.

Ранее Телеграф сообщил, что страны Балтии и Польша хотят синхронизировать свои действия и принять окончательные решения по вопросу закрытия границ с Беларусью. Правительство этих стран определилось с датой, когда это произойдет. Об этом 16 августа заявила Агне Билотайте, министр внутренних дел Литвы.

В Литве, Латвии и Польше назвали дату, когда обсудят полное закрытие границы с Беларусью