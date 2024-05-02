Могут ли кошки смотреть телевизор? Вот что их увлекает на самом деле

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Опубликовано: 02.05.2024 19:25 , Обновлено: 02.05.2024

Вам наверняка попадались на глаза различные видеоролики, на которых кошки смотрят телевизор. Возможно, вы замечали некоторый интерес к телевидению и у своего питомца. Кошки могут очень внимательно смотреть программы о природе, особенно когда там показывают птиц, грызунов или других кошек. Иногда кошки даже начинают охотиться за движущимся объектом на экране. Как они вообще видят, и можно ли им смотреть телевизор?

Глаз кошки устроен не так, как человеческий. Так, например, у котят меньше фоторецепторов, расположенных на сетчатке. Они отвечают в том числе за цветовосприятие и остроту зрения.

В отличии от людей, кошки могут распознавать только два из трех основных оттенков. Они не видят красный цвет, но довольно хорошо видят объекты на расстоянии до 6 метров. Поле зрения у кошек шире человеческого и составляет 200 градусов, а детеныши кошек могут ориентироваться при очень слабом и рассеянном свете.

Может ли кошка видеть телевизионное изображение?

Владельцы домашних животных могут задаться вопросом: видит ли кошка телевизионное изображение? Оказывается, да! Хотя пушистые четвероногие животные не воспринимают изображения так, как человек, им может быть интересно наблюдать за происходящим на экране. Они особенно охотно откликаются на программы о природе, в которых участвуют грызуны, птицы и другие животные.

Почему кота может интересовать телевидение? Дело в том, что зрение кошек довольно чувствительно к движению. Чем динамичнее картинка на экране, тем больший интерес она может вызвать у вашего питомца.

Так кошки могут с большим любопытством смотреть различные спортивные передачи, например, футбольные матчи или турниры по теннису. Предметом их интереса, конечно же станет перемещение мяча по экрану.

Также стоит отметить, что кошки реагируют не только на изображение, но и на звук телевизора. Поэтому их может заинтриговать щебетание птиц или писк грызунов.

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Можно ли кошке смотреть телевизор?

Исследований, которые могли бы подтвердить или опровергнуть вредное воздействие телевидения на зрение кошек, к сожалению, не так много. Однако на практике кошки не смотрят телевизор часами — они обычно сосредотачиваются на нем от нескольких секунд до нескольких минут. Животные довольно быстро теряют интерес к происходящему на экране.

Тем не менее стоит быть осторожным, если ваша кошка резко реагирует на телевизор. Некоторые особи могут просто бояться, а у других может возникнуть охотничий инстинкт, что довольно опасно для самого телевизора. Случается так, что кот, желающий поохотиться на птицу из экрана, нападает на телевизор и опрокидывает его либо оставляет царапины.

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