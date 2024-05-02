Госстандарт Беларуси пообещал изменить этикетки пищевых продуктов. Что хотят добавить?

Опубликовано: 02.05.2024 21:05 , Обновлено: 02.05.2024

Председатель Государственного комитета по стандартизации (Госстандарт) Беларуси Елена Моргунова на пресс-конференции рассказала, какие изменения в содержании этикеток пищевых продуктов запланировали ввести.

По словам Моргуновой, на обновленных этикетках покупатель сможет прочесть информацию не только об углеводах, жирах, белках, но и о содержании соли, насыщенных жиров и насыщенных жирных кислот в продукции.

Также, как передало слова главы Госстандарта агентство «Минск-Новости», на маркировках “конкретизируют указание растительных масел и жиров в составе”. Кроме того, запланировали уточнить список компонентов, которые способны вызвать аллергическую реакцию, непереносимость или же противопоказаны при определенных заболеваниях.

“Изменения внесут в 22-й технологический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Технический регламент Таможенного союза 022/2011)”, - дополнила Моргунова.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Госстандарт запретил продавать в Беларуси несколько видов рыбной продукции из России и Китая. Все из-за нарушений, найденных в товаре. Так, в консервах «Печень трески натуральная» из российского Мурманска обнаружили паразитов (нематод семейства Anisakidae).

В Беларуси запретили продавать несколько видов рыбной продукции из России и Китая. Что нашли?