Как на самом деле делают шлепанцы? Появилось видео производства

🎥 Видео

В TikTok опубликовали видео производства шлепанцев (или, как их еще называют, сланцев). Мало кто догадывается, из чего и как их делают.

Ролик за пару дней набрал более 2,5 млн просмотров и тысячу комментариев. Одних пользователей поразил материал для шлепанцев:

Другие удивились, что такую обувь упаковывают в коробки:

[link href=“https://www.tiktok.com/@basit_khan_official1?refer=embed” title=“@basit_khan_official1” target=“_blank” rel=“noopener”] @basit_khan_official1 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-Daily-life-Technology-?-7328294613976927018?refer=embed” title=”♬ original sound - Daily life Technology ?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Daily life Technology ? [/link]