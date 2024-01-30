Как на самом деле делают шлепанцы? Появилось видео производства
В TikTok опубликовали видео производства шлепанцев (или, как их еще называют, сланцев). Мало кто догадывается, из чего и как их делают.
Ролик за пару дней набрал более 2,5 млн просмотров и тысячу комментариев. Одних пользователей поразил материал для шлепанцев:
- “Кто ещё подумал, что сейчас из маршмеллоу будут делать блинчики?”;
- “Я - стиральный порошок, таблетки, конфеты. Оказалось резина ???”;
- “Аж полегчало как поняла, что это что-то несъедобное?”.
Другие удивились, что такую обувь упаковывают в коробки:
- “Коробка? У нас они в целлофановом пакете продаются?”;
- “Где наши коробки?,они оказывается должны быть в них?”;
- “Никогда не видела их в коробке ?”.
[link href=“https://www.tiktok.com/@basit_khan_official1?refer=embed” title=“@basit_khan_official1” target=“_blank” rel=“noopener”] @basit_khan_official1 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-Daily-life-Technology-?-7328294613976927018?refer=embed” title=”♬ original sound - Daily life Technology ?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Daily life Technology ? [/link]
А вот еще одно похожее видео, из чего и как делают кросовки:
[link href=“https://www.tiktok.com/@avtcartoon?refer=embed” title=“@avtcartoon” target=“_blank” rel=“noopener”] @avtcartoon [/link] Sports Shoes Factory [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sports?refer=embed” title=“sports” target=“_blank” rel=“noopener”] #sports [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/shoes?refer=embed” title=“shoes” target=“_blank” rel=“noopener”] #shoes [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/factory?refer=embed” title=“factory” target=“_blank” rel=“noopener”] #factory [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/making?refer=embed” title=“making” target=“_blank” rel=“noopener”] #making [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/work?refer=embed” title=“work” target=“_blank” rel=“noopener”] #work [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/process?refer=embed” title=“process” target=“_blank” rel=“noopener”] #process [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/amazing?refer=embed” title=“amazing” target=“_blank” rel=“noopener”] #amazing [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/avtcartoon?refer=embed” title=“avtcartoon” target=“_blank” rel=“noopener”] #avtcartoon [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryoupage?refer=embed” title=“foryoupage” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryoupage [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryou?refer=embed” title=“foryou” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryou [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7328312242053614378?refer=embed” title=”♬ original sound - LEARN TV” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - LEARN TV [/link]