В Сети показали, как создаются вазы на одном из самых старинных стеклозаводов Беларуси

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Опубликовано: 23.04.2024 18:18 , Обновлено: 23.04.2024

Белорусский стеклозавод "Нёман" поделился в своём аккаунте в TikTok завораживающим видео с процессом изготовления стеклянной цветочной вазы.

Стеклозавод “Нёман” был основан ещё в 1881 году и является одним из старейших белорусских предприятий, специализирующихся на производстве изделий из стекла и хрусталя. Каждый год завод выпускает около 600 образцов продукции, значительная часть из которой уходит на экспорт. Среди неё столовые наборы, сервизы, бокалы, вазы и декоративные произведения.

В своём TikTok завод нередко делится “залипательными” видеороликами с процессами изготовления различных изделий, которые нередко набирают множество просмотров.