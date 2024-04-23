В Сети показали, как создаются вазы на одном из самых старинных стеклозаводов Беларуси
Белорусский стеклозавод "Нёман" поделился в своём аккаунте в TikTok завораживающим видео с процессом изготовления стеклянной цветочной вазы.
Стеклозавод “Нёман” был основан ещё в 1881 году и является одним из старейших белорусских предприятий, специализирующихся на производстве изделий из стекла и хрусталя. Каждый год завод выпускает около 600 образцов продукции, значительная часть из которой уходит на экспорт. Среди неё столовые наборы, сервизы, бокалы, вазы и декоративные произведения.
В своём TikTok завод нередко делится “залипательными” видеороликами с процессами изготовления различных изделий, которые нередко набирают множество просмотров.
“Вспомнила это чувство, когда после экскурсии на Неман заходишь в их магазинчик и скупаешь всю стеклянную милоту. Вайб экскурсий”, - написала одна из пользовательниц под видео.