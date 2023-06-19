Если ваш пароль есть в этом списке, его взломают за секунды. Как сделать надёжнее, но не сложнее для запоминания?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.06.2023 17:47 , Обновлено: 19.06.2023

Платежная система Dojo опубликовала в июне отчёт, в котором говорится, что миллионы людей используют настолько простые пароли, что их взлом займет несколько секунд. Это тревожная статистика, но некоторые простые изменения могут значительно усложнить жизнь хакерам.

В отчете Dojo говорится, что наиболее легко поддающиеся взлому пароли содержат только строчные буквы и имеют длину менее 8 символов. Цифры без добавления каких-либо дополнительных букв или символов - однако, тоже плохая идея.

[info_b]Например, такие пароли, как [кличка кошки], [имя ребенка] или дата 202201, можно взломать менее чем за две секунды. Но добавьте к ним несколько заглавных букв и цифр, и все станет намного сложнее.[/info_b]

Для примера, взлом пароля “Среда1” занял бы более 2000 секунд. Теперь вы видите, как небольшое изменение может иметь большое значение для безопасности пароля.

Еще одна огромная ошибка, совершаемая миллионами из нас - это использование одних и тех же паролей как для рабочей, так и для домашней учетных записей. Это значительно повышает вероятность атаки, поскольку хакер может получить доступ к вашим рабочим кодам, а затем легко напасть на личные аккаунты.

“Поскольку 51% людей используют одни и те же пароли как для рабочих, так и для личных учетных записей, люди часто повторяют шаблоны паролей, которые легко запомнить. Но исследование показало, что в 365 174 паролях все строчные буквы и средняя длина пароля составляет восемь символов”, - пояснили в Dojo.

“При использовании этого шаблона пароля хакеры могут легко получить доступ к вашим данным, так как количество комбинаций, которые им нужно попробовать, меньше. Если вы используете в своих паролях все строчные буквы, хакерам потребуется всего три секунды, чтобы угадать их”, - пояснили эксперты.

Как сделать пароль безопасным?

Итак, как вы можете быть уверены, что не станете следующей жертвой киберпреступности? Рекомендуется использовать коды длиной не менее 8-12 символов.

Затем добавьте в него специальные символы (такие как @ _ ! & и т.д.), цифры и заглавные буквы. Например, пароль Dimon_33_2@23! гораздо сложнее взломать, чем dimon33223.

Также неплохо настроить MFA (многофакторную аутентификацию), они доступны в большинстве приложений и учетных записей, для которых требуется пароль.

С помощью MFA вы получите многоэтапный процесс входа в учетную запись, который требует от вас ввода дополнительной информации, помимо простого пароля. Например, вас могут попросить ввести код, отправленный на вашу учетную запись электронной почты, ответить на секретный вопрос или отсканировать отпечаток пальца на вашем смартфоне.