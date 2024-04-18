"Хозяин хотел 1,5 миллиона долларов" — Белорус показал "непокорённый" домик в Минске

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Опубликовано: 18.04.2024 19:35 , Обновлено: 18.04.2024

Пользователь TikTok опубликовал короткий ролик из Минска, где в районе улицы Богдановича среди многочисленных многоэтажек одиноко стоит частный дом. Мужчина думал, что такое бывает только в американских фильмах, поэтому его удивлению не было предела. К слову, видео посмотрело уже более 600 тысяч человек.

“Везде небоскрёбы, всё снесли, и один непокорённый домик”, — такими словами начал свой ролик мужчина. Затем он показал дома, которые “обступают” выделяющийся на общем фоне частный дом. “Интересно, сколько захотели владельцы, чтобы его не выкупили?” — задал риторический вопрос автор. Правда, в комментариях, на удивление, нашлись те, кто знаком со столь необычной ситуацией.

“Если не ошибаюсь, хозяин хотел 1,5 миллиона долларов компенсации, а ему предлагали квартиры в этих муравейниках”, — высказал предположение один из белорусов. Другой добавил:

“Они в 2011 году просили 3 миллиона долларов. Два брата построили, сами живут за границей. Мы в 2012 году получили квартиру на Тургенева, тогда рассказывали”.

“Дом большой, земля своя, гараж тоже… А предложили взамен клетку в муравейнике”, — написала в комментариях ещё одна пользовательница TikTok. Тем временем тему продолжили:

“На Аэродромной дом тоже долгое время боролся за своё существование в Минске…”

Также белорусы писали, что за такой дом “должны дать 3-4 квартиры” и что, возможно, там живёт “какая-то секта или диаспора”.

“А почему вопрос только в деньгах? Я свой дом тоже не отдам. Я в него столько сил, времени и здоровья вложил, он мне дорог. Это деньгами не подменишь”, — словно подытожил ещё один неравнодушный белорус.

Ранее Telegraf.news писал, что житель Бреста поделился в TiKTok видеороликом с прирученным аистом, которого пожурил за нежелание охотиться и добывать себе пищу самостоятельно. Пользователи соцсети мнение автора не разделили.

«Яша, тебя ничего не смущает?» — Брестчанин показал в ТикТоке «позор всех аистов». Но белорусы не согласились