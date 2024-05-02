В Костюковичах 12-летний школьник попал под грузовик - ребенок погиб

Опубликовано: 02.05.2024 22:14 , Обновлено: 02.05.2024

В Костюковичах Могилевской области 2 мая 12-летний школьник на велосипеде попал под колеса грузовика, мальчик скончался в машине скорой помощи.

По предварительной информации Следственного комитета (СК), школьник потерял контроль над управлением велосипедом и заехал под автомобиль МАЗ, когда тот поворачивал налево.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы. “Несмотря на усилия врачей, он скончался в машине скорой помощи”, - рассказали в СК.

Скриншот: Telegram-канал "Следственный комитет Беларуси"

Костюковичский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Наказание за это - исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на этот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без лишения.

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ГАИ Минска показала видео наезда легковушки на 8-летнюю девочку в столице