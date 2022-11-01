Рост БПМ и зарплат, налог на квартиру, топливо. Вот что еще изменится в Беларуси в ноябре

Опубликовано: 01.11.2022 07:00 , Обновлено: 31.10.2022

С 1 ноября белорусов ждет много нового. Например, власти поднимут бюджет прожиточного минимума (БПМ), также немного должны вырасти зарплаты бюджетников. Кроме того, белорусы обязаны успеть заплатить ряд налогов. А что ждет военнообязанных, пенсионеров, рыбаков и других категорий граждан? Телеграф подготовил для вас подборку самых важных изменений, которые вступят в силу в последнем месяце осени.

Повышение бюджета прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты выпустило постановление № 60 от 24 октября, в котором установило новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ).

Он будет действовать с 1 ноября 2022 года по до 31 января 2023 года.

В среднем на душу населения БПМ составит 339,83 рубля. Его повысили на 11,33 рубля.

Вместе с бюджетом прожиточного минимума должны повысить и некоторые пособия и пенсии. Подробнее читайте по ссылке:

В Беларуси с 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. На сколько?

Рост базовой ставки

Также с 1-го числа последнего осеннего месяца вырастет базовая ставка – на 1 белорусский рубль. Так, она составит 212 бел. руб.

[info_b]К слову, базовую ставку начали поэтапно поднимать с сентября. До этого базовая ставка составляла 210 рублей (с 1 мая 2022 года). Таким образом, пока Совмин поднял ставку на 0,47%.[/info_b]

Базовая ставка регламентирует отплату труда работников бюджетных организаций, а также для оплаты труда работников иных организаций, зарплаты которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Изменение размера базовой ставки позволит увеличить удельный вес гарантированной (тарифной) части заработной платы работников.

То есть, за счет роста базовой ставки должна увеличится и зарплата бюджетников.

В Министерстве труда и социальной защиты заявили, что в ноябре рост зарплат в среднем составит от 5 до 30 рублей. На повышение базовой ставки из бюджета планируют направить 59 млн рублей.

Новость Телеграф

Большие выходные

Белорусов в ноябре ждут «длинные выходные». Хотя на самом деле добавится лишь один дополнительный нерабочий день, 7 ноября.

Но в 2022 году он идет сразу за воскресеньем, 6 ноября. Поэтому будет подряд 3 выходных: 5,6,7 ноября.

В связи с этим в Министерстве труда рассказали, сколько часов белорусы должны будут отработать в ноябре:

В Минтруда рассказали белорусам, сколько часов им придется отработать в ноябре

Напомним, в связи с большими выходными Белорусская железная дорога назначила более 40 дополнительных поездов, как республиканских, так и международных, с 28 октября по 8 ноября.

БелЖД пообещала более 40 дополнительных поездов на большие выходные в ноябре

«Е-доставка» перестала работать во многих городах Беларуси

Во многих городах Беларуси с 1 ноября и «на неопределенный срок» перестала работать Е-доставка. Об этом сообщили на сайте онлайн-гипермаркета 31 октября.

Так, теперь доставлять продукты из «Евроопта» будут только в Минской области, областных центрах (Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев) и в Барановичах.

Кроме того, магазин решил изменить условия доставки.

«Е-доставка» решила прекратить работу во многих городах Беларуси

Белорусов начнут вызывать в военкоматы

Военнообязанных в Минской области начнут оповещать и вызывать в военкоматы с 13 ноября по 30 декабря. Об этом сообщило государственное издание «Жодинские новости».

Сам процесс будет разбит на этапы. На первом будут присылать повестки и звонить, на втором будет организована явка в военкоматы.

Подробнее читайте по ссылке:

Военнообязанных в Минской области с ноября начнут вызывать в военкоматы. Стали известны даты

Транспортный налог и налог на квартиру

Белорусы должны не забыть доплатить остаток транспортного налога до 15 ноября 2022 года включительно.

Чтобы узнать, сколько нужно заплатить, владельцы автомобиля могут или обратиться в налоговую инспекцию района, или посмотреть в личном кабинете плательщика на сайте МНС. Там должна быть вся информация по зарегистрированному транспортному средству.

Новость Телеграф

Кроме того, до этого же числа — внести первую часть налога на квартиру (вторую часть — до 15 ноября 2023 года). Он исчисляется, исходя из расчетной стоимости квадратного метра. Ставка налога для физлиц составит 0,1%.

Так, для Минска расчетная стоимость квадратного метра жилых помещений в многоквартирном и блокированном жилом доме определена в 810 рублей, а в областных центрах — в 680 рублей. Ранее Телеграф подсчитал, что в столице за двухкомнатную квартиру площадью, например, в 60 квадратных метров придется заплатить 48,6 рублей. В райцентрах — 27 рублей.

Новость Телеграф

Скидку для пенсионеров на проезд в электричке отменят

С 1 ноября пенсионерам перестанут предоставлять скидку в 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса.

БелЖД вводит ее с 1 мая по 1 ноября на время проведения сельскохозяйственных работ.

«Белнефтехим» пообещал продавать улучшенное дизельное топливо

«Белнефтехим» анонсировал, что на белорусских заправках появится новый, улучшенный вид зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 0. Им планируют заменить ДТ-З-К5, сорт F.

В концерне сообщили, что отгружать новое топливо с НПЗ планируют в конце октября, чтобы автовладельцы смогли заправлять свои транспортные средства уже к 1 ноября.

В чем особенность нового топлива — читайте по ссылке:

«Белнефтехим» пообещал продавать улучшенное дизельное топливо. Когда?

Снизятся ставки по кредитам

С ноября должны уменьшиться и проценты по коммерческим кредитам (не льготным), которые банки выдают белорусам и белорусским юрлицам.

Все потому, что Национальный банк Беларуси (Нацбанк) опубликовал новые значения Расчетных величин стандартного риска (РВСР). В ноябре он будет сокращен на 2,82% и составит 17,39%. А для кредитов, которые ноября будут выдавать физлицам, РВСР составит 18,84%, и уменшится на 3,17%.

Этот показатель влияет на процентную ставку кредитов, выдаваемых банками страны белорусам и белорусским предприятиям.

В ноябре ставки по кредитам в белорусских банках снизятся. Но не все

Запрет на ловлю сома и сига чудского

Госинспекция охраны животного и растительного мира с 1 ноября запретила ловить по всей Беларуси сома обыкновенного. Все для того, чтобы сохранить его популяцию. Ведь в это время его легче словить.

Запрет будет действовать по 31 марта.

А с 1 ноября по 15 декабря нельзя рыбачить на сига чудского.

Деды (Дзяды)

Напомним, Деды (Дзяды — бел) в 2022 году наступят 2 ноября. И большинство белорусов в этот день или около того поедут на кладбища поминать своих умерших близких. А еще и для того, чтобы убраться на могилах.

Телеграф собрал советы, как это сделать без вреда для надгробий, но при этом эффективно и быстро.

Помните, что скоро Деды? Вот советы, как почистить надгробия и памятники на могиле

«Горизонт» обещал выпустить 80 моделей «своих» ноутбуков

Кстати, серийное производство ноутбуков «Горизонт» пообещали наладить в ноябре 2022 года. Об этом сообщил гендиректор холдинга Юрий Предко. Ранее Александр Лукашенко признался, что в этой технике всего «12% белорусского».

По словам Предко, на рынок планируют выпустить более 80 моделей ноутбуков.

«Горизонт» пообещал начать выпуск 80 моделей «своих» ноутбуков в ноябре