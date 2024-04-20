В Сети показали "миграцию" домов в США

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Опубликовано: 20.04.2024 14:53 , Обновлено: 20.04.2024

В TikTok ролик о перевозке целых домов в США за сутки набрал почти 2 миллиона просмотров. Как и зачем американцы это делают?

В Америке услуга по перевозке домов достаточно популярна, так как около 10 процентов американцев регулярно мигрирует из штата в штат и не хочет заниматься постройкой нового жилища. Перевозка дома обходится в сумму от 15 000 до 200 000 долларов. Обычно это в несколько раз дешевле, чем строить дом с нуля.

Транспортировка дома начинается с экспертизы, которая должна подтвердить возможность перевозки дома. После этого здание подготавливают для перемещения. Сперва его отключают от всех коммуникаций и снимают с фундамента, после чего грузят на специальную платформу. Далее автомобильный тягач перевозит дом в нужное место, где его устанавливают на новый фундамент и подключают коммуникации. Процесс перевозки может длиться несколько дней.

К слову, услуга по перевозке домов не нова. Ещё в конце прошлого столетия в Америке таким образом перевозили около 700 домов в год.