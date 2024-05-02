"Белгоспищепром" пожаловался на двукратное подорожание какао-бобов. Как отразилось на ценах на шоколад?

Опубликовано: 02.05.2024 19:44 , Обновлено: 02.05.2024

Заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц на пресс-конференции пожаловался на "почти двукратный" рост стоимости какао-бобов на мировом рынке и рассказал, как на это реагируют в Беларуси. Telegraf.news посмотрел, как изменилась стоимость шоколада в стране в январе - марте 2024 года.

По словам представителя “Белгоспищепрома”, “ситуация со стоимостью какао-бобов на мировом рынке нашу страну, конечно, затронет”. “И уже мы это чувствуем”, - отметил Яковчиц.

Он рассказал, что темп роста стоимости какао-бобов в 2023 году по сравнению с 2022-м составил 60%. “А в этом мы уже имеем почти двукратный рост. Последние котировки уже превысили 10 тысяч фунтов за тонну боба”, - сообщил зампред “Белгоспищепрома”.

И добавил, что в себестоимости продукции 40 - 43% затрат приходится на покупку какао-бобов. “Первое, что мы делаем, еще больше занимаемся вопросами оптимизации затрат. Второе - очень внимательно подходим к заключению и сопровождению контрактов, делая акцент на сроки их исполнения”, - перечислил Яковчиц.

Третий вектор - поиск новых стран-импортеров какао-бобов. “Если традиционно это Гана и Кот-Д’Ивуар, то теперь смотрим на Либерию, Камерун, Венесуэлу, Доминиканскую народную республику”, - рассказал зампред.

Как поменялись цены на шоколад в Беларуси

Telegraf.news посмотрел, как изменились цены на шоколад и конфеты, глазированные шоколадной глазурью, в январе - марте 2024 года. Так, Белстат указал следующие средние цены на них в магазинах и на городских рынках:

в январе килограмм шоколада, по данным ведомства, стоил 36,13 рубля, в феврале - 36,26, в марте - 36,67 (+0,54 рубля за два месяца),

средняя стоимость килограмма глазированных шоколадной глазурью конфет в январе была 23,97 рубля, в феврале - 24,06, в марте - 24,07 (+0,1 рубля за два месяца).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что подешевело и подорожало в Беларуси в марте 2024 года в сравнении с февралем. Так, больше всего - на 7,1% - поднялась стоимость туристических услуг.

Туристические услуги — плюс 7%. Белстат рассказал, что подорожало и подешевело в Беларуси

Также мы писали, что на фоне резкого роста цен на какао-бобы мировые производители шоколада начали сокращать долю какао-масла в своей продукции или даже заменять его альтернативными ингредиентами, такими как арахисовое масло и карамель.

Производители начали уменьшать долю какао в шоколадках из-за роста цен. Чем заменили главный ингредиент?