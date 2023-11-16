Гендиректор "Мозырьсоли" предложил Совмину создать в Беларуси свое "Мёртвое море". Зачем?

Опубликовано: 16.11.2023 15:43 , Обновлено: 16.11.2023

Генеральный директор ОАО "Мозырьсоль" Владимир Дворник предложил правительству рассмотреть инициативу предприятия по созданию искусственного солевого бассейна. Он может стать для белорусов аналогом знаменитого Мёртвого моря.

Идею создания подобного искусственного солевого бассейна руководитель предприятия озвучил заместителю премьер-министра Игорю Петришенко в ходе время выездного заседания постоянного Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий при Совете Министров, сообщило агентство БелТА.

[info_b]Использовать подобный искусственный водоем можно для лечения и профилактики кожных заболеваний, а также в косметологических целях, как это делают на тех же курортах Израиля и Иордании. Опыт создания искусственного соляного водоема есть в соседней России: в Оренбургской области в городе Соль-Илецк есть несколько соляных озер. Самое известное из них, озеро Развал, возникшее на месте соляных разработок и бывшей соляной шахты, туристы называют местным Мёртвым море: его минерализация даже превышает показатели минерализации воды Мертвого моря и составляет примерно 340 граммов на 1 литр воды.

Принимать соляные ванные врачи рекомендуют людям со следующими проблемами для здоровья:

с нарушениями опорно двигательного аппарата,

с заболеваниями кожи,

с болезнями внутренних органов,

с заболеваниями органов дыхания.[/info_b]

Нечто подобное предложили создать и в Беларуси - как для оздоровления самих белорусов, так и с целью привлечения туристов.

“Рассол и соли имеют целебные свойства. Подготовлено научно-обоснованное заключение об этом специалистов академии наук. Наверное, будет неправильно не использовать данный потенциал в интересах наших людей”, - подчеркнул Дворник.

Пока это всё остаётся на уровне идей, но вице-премьер отметил, что “инициатива стоит внимания и изучения”.

Ранее Телеграф рассказывал о самых популярных санаториях Беларуси по версии Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ), а также как белорусы могут попасть в белорусские здравницы.

В Беларуси назвали самые популярные санатории. Как выбирали?