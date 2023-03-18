МАРТ предложило признать миллионы белорусов "уязвимыми". Что изменится?

Опубликовано: 18.03.2023 10:38 , Обновлено: 18.03.2023

Начальник управления защиты прав потребителей МАРТ Инна Гаврильчик сообщила в интервью "Экономической газете", что в ее ведомстве разрабатывают новые правки в закон о защите прав потребителей. В нем может появиться понятие «уязвимые группы населения» и под него могут попасть миллионы белорусов.

«Активно к этой работе мы приступим в 2024 года, поэтому если у бизнеса или потребителей есть предложения, то мы готовы их изу­чать», – передала слова чиновницы “Экономическая газета”.

Согласно замыслу МАРТ, в законе о защите прав потребителя могут признать «уязвимыми группами населения» тех белорусов, кто не может уже в силу возраста или здоровья быстро и в полном объеме усваивать информацию. Такими могут считать не только инвалидов и людей с нарушением зрения или слуха, но и пожилых людей.

Чиновники МАРТ считают, что таких людей нужно особенно защищать в сфере торговли, и создать условия для получения ими достоверной и полезной информации о товарах.

Кто попадет в группу “уязвимых”?

В министерстве не уточнили численность вероятной “уязвимой группы населения”. Однако можно посмотреть на цифры статистики. В законах Беларуси также нет и четкого определения слова “пожилой”. Однако, как правило, такими называют людей пенсионного возраста. В Беларуси он сейчас составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. А по мнению Всемирной организации здравоохранения, к «пожилым» относятся люди в возрасте 60-80 лет.

Белстат с некоторых пор перестал сообщать численность пенсионеров в Беларуси. Однако в июле 2022 года в Минтруда рассказали, что трудовые пенсии в Беларуси получают больше 2,3 млн человек. А в ноябре 2021 года Белстат сообщил о 2,422 млн пенсионеров. Таким образом, под термин “уязвимые группы населения” могут попасть более 2,3 млн белорусов.

Пока неясно, какие точно последствия вызовет такое нововведение. Возможно, белорусские магазины и рекламщиков обяжут учитывать особенности “уязвимых” белорусов при продаже или рекламировании товаров.

[info_b]Что ещё делают в МАРТ для защиты прав потребителей в Беларуси и почему одному магазину пришлось заплатить 800 рублей за булочку, можно [link href=“https://neg.by/novosti/otkrytj/kakie-izmeneniya-zhdut-sistemu-zashchity-prav-potrebiteley-v-belarusi/” target=“_blank” rel=“noopener”] почитать [/link] в “Экономической газете”.[/info_b]