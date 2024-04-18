Как бороться с муравьями в доме? Разложите вокруг эти продукты

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Опубликовано: 18.04.2024 10:39 , Обновлено: 18.04.2024

Муравьи в доме могут доставить немало хлопот. Как только они появляются, от них очень трудно избавиться. Из-за своего маленького размера эти насекомые могут прятаться в труднодоступных углах и выходить оттуда только для того, чтобы поесть. Как навсегда изгнать их? Вот запахи каких продуктов они не выносят.

Раньше считалось, что появление муравьев в доме предвещает большой праздник или обогащение. Сегодня мало кто верит в эти суеверия, а большинство людей точно не хотят таких незваных гостей. Даже если они не кусаются, муравьи все равно доставляют неудобства и могут переносить болезнетворные микроорганизмы. Вот несколько советов о том, как отпугнуть их с помощью домашних средств.

[info_b]Если вам не помогут эти методы, всегда можно воспользоваться специализированными химическими средствами или нанять профессионалов.[/info_b]

Что привлекает в дом муравьев?

Муравьи не появляются в наших домах по злому умыслу или случайно. Обычно они ищут теплое убежище или пищу. И если первое от нас не зависит, то второе - часто по нашей вине. Остатки пищи на столешницах или в укромных уголках на полу могут привлекать этих насекомых.

Лучший способ избежать нашествия муравьев - просто поддерживать чистоту. Особенно это касается кухни, где постоянно готовится еда. Регулярная уборка пылесосом и мытье пола могут защитить нас от визита муравьев.

Также не стоит оставлять открытыми упаковки с едой. Лучше всего хранить все в плотно закрытых банках или коробках. Это позволит дольше сохранить свежесть продуктов.

Как избавиться от муравьёв на кухне? Нашли 5 способов, которые точно помогут

Натуральные способы избавления от муравьев в домашних условиях

Они дешевы, просты в применении, абсолютно безопасны и при этом обладают достаточно высокой эффективностью. Чтобы добиться лучшего и более быстрого эффекта, рекомендуется использовать несколько способов одновременно. Тогда у нас будет больше шансов добиться успеха и изгнать муравьев с нашего участка.

Например, помогут следующие продукты:

уксус;

лимонный сок;

пищевая сода;

соль;

кофе;

корица.

Их лучше всего размещать на поверхностях, где появляются незваные гости, чтобы отрезать им путь. Посыпание солью закоулков и щелей может показаться старым суеверием, но мы уверяем вас, что это действительно работает.

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Муравьи также не выносят запаха некоторых трав. К ним относятся:

мята:

базилик:

тимьян:

лаванда;

майоран.

Стоит посадить их в горшки и поставить на подоконник или у двери.

Вы можете удивиться, узнав, что муравьев раздражает… свежий огурец. Им также не нравятся листья томатов и чеснок.

Ранее Telegraf.news писал, что, кроме муравьев, в доме каждого человека могут поселиться насекомые с мелкими серебристо-серыми чешуйками, благодаря которым они и получили своё название — чешуйницы. Эти маленькие существа хоть и не опасны для человека, но не очень желанны. Их привлекает влажность, поэтому чаще всего их можно встретить в ванной комнате. Как же избавиться от чешуйниц?

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