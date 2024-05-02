"Танколет" - все? С известного самолета Belavia убрали рекламные надписи игры World of Tanks

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Опубликовано: 02.05.2024 21:44 , Обновлено: 02.05.2024

Telegram-канал "ОтВинта | Авиация Беларуси" опубликовал фото самолета авиакомпании Belavia Boeing 737-300 (EW-254PA), с которого убрали рекламные надписи. Это так называемый "танколет", брендированный в ливрее разработчика компьютерных игр Wargaming.

Судя по фото, убрали надпись World Of Tanks | The game from Belarus | Enjoyed worldwide с правой части борта. Telegram-канал со ссылкой на источник в аэропорту сообщил, что причина закрашивания рекламы - истечение ее срока аренды.

Так самолет выглядел до закрашивания надписи

Также источник рассказал, что рекламу должны убрать и с “зубролета” - самолета Embraer ERJ-195 (EW-400PO), который также брендирован в ливрее Wargaming. Однако позже, так как он в этом дизайне стал летать в феврале 2018 года, а “танколет” - в июле 2016-го.

К слову, игровая студия Wargaming продала свой бизнес в Беларуси и России летом 2022 года.