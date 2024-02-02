Зачем белорусам съедать по два киви в день? Ученые выяснили, что произойдет с организмом на пятый

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Опубликовано: 02.02.2024 10:42 , Обновлено: 02.02.2024

Почему белорусам стоит начать есть по два киви в день? Исследователи из Новой Зеландии изучили связь между потреблением этого фрукта и улучшением настроения. Оказалось, что первые положительные эффекты от киви можно заметить уже через четыре дня. А могут ли плоды повлиять на наше психическое здоровье?

Киви считается одним из самых полезных фруктов в мире благодаря обилию питательных веществ, которые поддерживают правильное функционирование организма. Его употребление может помочь пищеварительному тракту функционировать должным образом и улучшить уровень сахара и липидов в крови. Киви также является источником клетчатки, калия, витамина Е и витамина С.

Именно довольно высокое содержание витамина С больше всего заинтересовало исследователей из Университета Отаго в Новой Зеландии. Именно поэтому специалисты решили изучить связь между употреблением киви и улучшением настроения.

Исследование, опубликованное в журнале The British Journal of Nutrition, показало, что употребление этого небольшого фрукта способно повысить жизненный тонус и улучшить настроение всего за четыре дня.

В исследовании новозеландских ученых приняли участие 155 человек в возрасте 18-35 лет с низким уровнем витамина С в плазме крови (<40 мкмоль/л). Участников разделили на три группы, которые получали соответственно:

витамин С в виде добавки (250 мг в день),

киви (2 плода в день),

плацебо (1 таблетка в день).

Чтобы узнать, как употребление киви повлияло на состояние испытуемых, участники каждый день заполняли онлайн-анкету, определяя, в частности, свое настроение, уровень удовлетворенности, физическую активность, качество и количество сна. Каждые две недели измерялся уровень витамина С в плазме крови. Само исследование длилось восемь недель.

Участники группы, принимавшей витамин С, заметили улучшение настроения примерно на 12-й день исследования. А у участников, употреблявших киви, первые признаки улучшения настроения и жизненного тонуса наблюдались примерно через четыре дня. Улучшение настроения у этих участников достигло своего пика между 14 и 16 днями исследования.

“Исследование демонстрирует важность включения витамина С в рацион и благотворное влияние этого питательного вещества на психическое здоровье. Оно также предполагает, что эти преимущества могут быть наиболее выраженными, если они получены из натуральных источников, таких как продукты питания”, — отметил доктор Тамлин Коннер, один из авторов исследования.

Может ли киви действительно влиять на наше психическое здоровье?

Исследователи подчеркнули, что, хотя результаты исследования их удивили, необходимо провести дополнительные исследования влияния киви на психическое здоровье. Несмотря на многообещающие результаты, подтверждающие пользу от употребления киви, исследование новозеландских ученых имеет некоторые ограничения.

Прежде всего, это было обсервационное исследование, поэтому оно не может доказать, что киви вызывает реальное улучшение настроения. Кроме того, оно было основано на самоотчетах участников, что не всегда гарантирует точность, а сами испытуемые представляли собой относительно небольшую группу.

Исследователи также подчеркивают, что никто из испытуемых не страдал серьезными психическими расстройствами.

Чем еще полезен киви?

Ранее Телеграф писал, что китайские ученые назвали киви — полезным фруктом для улучшения общей эффективности сна. Согласно исследованию, его нужно съедать за час перед тем, как вы ляжете в кровать.

По словам экспертов, в киви много полезных с медицинской точки зрения соединений, среди которых антиоксиданты и серотонин. Эти вещества оказались полезными при лечении нарушений сна, помогая улучшить начало, продолжительность и качество сна.

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