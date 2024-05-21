Гомельскую область атаковали мокрецы. Откуда они взялись, когда исчезнут и как защититься от укусов?
Жители Гомеля и южных районов Беларуси столкнулись с неприятным явлением – нашествием мошек. Эти мелкие насекомые, известные как мокрецы, атакуют прохожих на улицах, мешают отдыху на природе и создают серьёзный дискомфорт. Видео в TikTok с полчищами насекомых собирают десятки тысяч просмотров.
Мокрецы: маленькие, но опасные
Мокрецы – это мелкие двукрылые насекомые, размер которых обычно не превышает 6 мм. Они относятся к семейству Simuliidae и известны своей кровожадностью. В отличие от комаров, которые прокалывают кожу хоботком, мокрецы выгрызают микроскопические кусочки плоти, что делает их укусы особенно болезненными.
Юг Беларуси под прицелом
Нашествие мокрецов сильнее всего ощущается на юге Беларуси, в большей степени в Гомельской области. Это связано с несколькими факторами:
- Обилие водоемов и паводок. Гомельская область богата реками, озерами и болотами, которые являются идеальной средой для размножения мокрецов.
- Теплый климат . Юг Беларуси характеризуется более теплым климатом, что способствует раннему появлению и активному размножению мокрецов.
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Пик нашествия и прогноз исчезновения
Пик активности мокрецов приходится на май. Наибольшая концентрация насекомых наблюдается в данный момент и, как правило, не длится более двух недель.
В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отмечали, что массовая активность кровососущих мошек в среднем длится 5 декад и обычно завершается к концу июня.
Откуда взялись полчища мошек?
Массовое появление мелких насекомых обусловлено несколькими факторами:
- Благоприятные погодные условия. Теплая и влажная весна создает идеальную среду для размножения мокрецов.
- Близость водоемов. Мошки откладывают яйца в воду, поэтому близость рек, озер и болот способствует их массовому размножению.
- Цикличность. Как бы то ни было, появление мокрецов в мае – это естественный природный цикл, который повторяется ежегодно.
Чем опасны укусы мокрецов?
Укусы мокрецов, помимо неприятных ощущений, могут вызывать:
- Зуд и покраснение . Слюна мокрецов содержит вещества, вызывающие аллергическую реакцию.
- Отек. В месте укуса может появиться отек, особенно у людей с повышенной чувствительностью.
- Риск инфицирования. Расчесывание места укуса может привести к попаданию инфекции.
- Аллергические реакции . В некоторых случаях укусы мокрецов могут вызвать серьезные аллергические реакции, требующие медицинской помощи.
Как защититься от мошек?
Существует несколько способов защититься от укусов мокрецов:
- Репелленты . Используйте репелленты, содержащие диэтилтолуамид (ДЭТА) или другие вещества, отпугивающие насекомых.
- Закрытая одежда. Носите одежду с длинными рукавами и штанинами, чтобы максимально закрыть кожу. В продаже имеются и шапочки с сеткой, и целые костюмы, которые будут полезны дачникам и рыбакам.
- Москитные сетки. Установите москитные сетки на окна, чтобы предотвратить проникновение мокрецов в помещение.
- Эфирные масла — ромашковое, лавандовое, лимонное. Их наносят по несколько капель на одежду. Эти запахи отпугивают мошек.
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Что делать, если укусили мошки?
Почему же мошки кусают так больно, хоть они и меньше тех же комаров? Дело в том, что комары прокалывают кожу тонким хоботком, в то время как мокрецы выгрызают микроскопические кусочки плоти. Если вы стали жертвой этих приставучих насекомых, следует принять следующие меры:
- Промойте места укусов водой с мылом.
- Приложите к ним ватный тампон, пропитанный настойкой перечной мяты, корвалолом, настойкой календулы.
- Примите антигистаминный препарат, чтобы снять аллергическую реакцию.
- Не расчесывайте место укуса, чтобы не занести инфекцию.
Если у вас возникли сильные аллергические реакции (головокружение, тошнота, рвота, одышка), необходимо немедленно обратиться к врачу.
Несмотря на то, что нашествие мокрецов – явление временное, оно может доставить немало неудобств. Будьте внимательны и используйте доступные средства защиты, чтобы минимизировать риски укусов.
Ранее Telegraf.news писал, что белорусы в TikTok показали масштабы “бедствия” и рассказали о своих способах борьбы с надоедливыми насекомыми.
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