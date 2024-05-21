Гомельскую область атаковали мокрецы. Откуда они взялись, когда исчезнут и как защититься от укусов?

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Опубликовано: 21.05.2024 09:34 , Обновлено: 21.05.2024

Жители Гомеля и южных районов Беларуси столкнулись с неприятным явлением – нашествием мошек. Эти мелкие насекомые, известные как мокрецы, атакуют прохожих на улицах, мешают отдыху на природе и создают серьёзный дискомфорт. Видео в TikTok с полчищами насекомых собирают десятки тысяч просмотров.

Мокрецы: маленькие, но опасные

Мокрецы – это мелкие двукрылые насекомые, размер которых обычно не превышает 6 мм. Они относятся к семейству Simuliidae и известны своей кровожадностью. В отличие от комаров, которые прокалывают кожу хоботком, мокрецы выгрызают микроскопические кусочки плоти, что делает их укусы особенно болезненными.

Юг Беларуси под прицелом

Нашествие мокрецов сильнее всего ощущается на юге Беларуси, в большей степени в Гомельской области. Это связано с несколькими факторами:

Обилие водоемов и паводок. Гомельская область богата реками, озерами и болотами, которые являются идеальной средой для размножения мокрецов.

Гомельская область богата реками, озерами и болотами, которые являются идеальной средой для размножения мокрецов. Теплый климат . Юг Беларуси характеризуется более теплым климатом, что способствует раннему появлению и активному размножению мокрецов.

Как защитить кузов и салон автомобиля от нашествия насекомых? Эти советы помогут избежать проблем

Пик нашествия и прогноз исчезновения

Пик активности мокрецов приходится на май. Наибольшая концентрация насекомых наблюдается в данный момент и, как правило, не длится более двух недель.

В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отмечали, что массовая активность кровососущих мошек в среднем длится 5 декад и обычно завершается к концу июня.

Откуда взялись полчища мошек?

Массовое появление мелких насекомых обусловлено несколькими факторами:

Благоприятные погодные условия. Теплая и влажная весна создает идеальную среду для размножения мокрецов.

Теплая и влажная весна создает идеальную среду для размножения мокрецов. Близость водоемов. Мошки откладывают яйца в воду, поэтому близость рек, озер и болот способствует их массовому размножению.

Мошки откладывают яйца в воду, поэтому близость рек, озер и болот способствует их массовому размножению. Цикличность. Как бы то ни было, появление мокрецов в мае – это естественный природный цикл, который повторяется ежегодно.

Чем опасны укусы мокрецов?

Укусы мокрецов, помимо неприятных ощущений, могут вызывать:

Зуд и покраснение . Слюна мокрецов содержит вещества, вызывающие аллергическую реакцию.

. Слюна мокрецов содержит вещества, вызывающие аллергическую реакцию. Отек. В месте укуса может появиться отек, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

В месте укуса может появиться отек, особенно у людей с повышенной чувствительностью. Риск инфицирования. Расчесывание места укуса может привести к попаданию инфекции.

Расчесывание места укуса может привести к попаданию инфекции. Аллергические реакции . В некоторых случаях укусы мокрецов могут вызвать серьезные аллергические реакции, требующие медицинской помощи.

Как защититься от мошек?

Существует несколько способов защититься от укусов мокрецов:

Репелленты . Используйте репелленты, содержащие диэтилтолуамид (ДЭТА) или другие вещества, отпугивающие насекомых.

. Используйте репелленты, содержащие диэтилтолуамид (ДЭТА) или другие вещества, отпугивающие насекомых. Закрытая одежда. Носите одежду с длинными рукавами и штанинами, чтобы максимально закрыть кожу. В продаже имеются и шапочки с сеткой, и целые костюмы, которые будут полезны дачникам и рыбакам.

Носите одежду с длинными рукавами и штанинами, чтобы максимально закрыть кожу. В продаже имеются и шапочки с сеткой, и целые костюмы, которые будут полезны дачникам и рыбакам. Москитные сетки. Установите москитные сетки на окна, чтобы предотвратить проникновение мокрецов в помещение.

Установите москитные сетки на окна, чтобы предотвратить проникновение мокрецов в помещение. Эфирные масла — ромашковое, лавандовое, лимонное. Их наносят по несколько капель на одежду. Эти запахи отпугивают мошек.

Не только репелленты. Эти народные способы отпугнут комаров и мошек

Что делать, если укусили мошки?

Почему же мошки кусают так больно, хоть они и меньше тех же комаров? Дело в том, что комары прокалывают кожу тонким хоботком, в то время как мокрецы выгрызают микроскопические кусочки плоти. Если вы стали жертвой этих приставучих насекомых, следует принять следующие меры:

Промойте места укусов водой с мылом.

Приложите к ним ватный тампон, пропитанный настойкой перечной мяты, корвалолом, настойкой календулы.

Примите антигистаминный препарат, чтобы снять аллергическую реакцию.

Не расчесывайте место укуса, чтобы не занести инфекцию.

Если у вас возникли сильные аллергические реакции (головокружение, тошнота, рвота, одышка), необходимо немедленно обратиться к врачу.

Несмотря на то, что нашествие мокрецов – явление временное, оно может доставить немало неудобств. Будьте внимательны и используйте доступные средства защиты, чтобы минимизировать риски укусов.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы в TikTok показали масштабы “бедствия” и рассказали о своих способах борьбы с надоедливыми насекомыми.

«Это высокая мода» — Жители Гомельщины показали свои способы спасения от мошек