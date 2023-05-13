Юг Беларуси атаковали тучи мошкары. Почему опасны?

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На смену затяжному паводку и высокой воде на Гомельщину пришла новая напасть - массовый вылет мошек. Насекомые, слюна которых способна вызвать у человека и животных сильные аллергические реакции, в буквальном смысле облепляют людей с ног до головы. Как долго продлится нашествие кровососущих на юг Беларуси?

Ситуацию с мошкарой, которая атаковала юг Беларуси после резкого потепления, наглядно демонстрирует видео из TikTok от пользователя _kxi.not.

[link href=“https://www.tiktok.com/@_kxi.not?refer=embed” title=”@_kxi.not” target=“_blank” rel=“noopener”] @_kxi.not [/link] После большого паводка , массовое нашествие кровососов ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C?refer=embed” title=“гомель” target=“_blank” rel=“noopener”] #гомель [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“брест” target=“_blank” rel=“noopener”] #брест [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/belarus?refer=embed” title=“belarus” target=“_blank” rel=“noopener”] #belarus [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%BF?refer=embed” title=“чп” target=“_blank” rel=“noopener”] #чп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5?refer=embed” title=“нашествие” target=“_blank” rel=“noopener”] #нашествие [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5?refer=embed” title=“насекомые” target=“_blank” rel=“noopener”] #насекомые [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8B?refer=embed” title=“кровососы” target=“_blank” rel=“noopener”] #кровососы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“мошки” target=“_blank” rel=“noopener”] #мошки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8?refer=embed” title=“мошкидостали” target=“_blank” rel=“noopener”] #мошкидостали [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“беларусьсейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусьсейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD?refer=embed” title=“беларусьонлайн” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусьонлайн [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5?refer=embed” title=“помогите” target=“_blank” rel=“noopener”] #помогите [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%BF?refer=embed” title=“хелп” target=“_blank” rel=“noopener”] #хелп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“пнитеврек” target=“_blank” rel=“noopener”] #пнитеврек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“врек” target=“_blank” rel=“noopener”] #врек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Show-Me-Your-Back-Sped-Up-7122300395786864641?refer=embed” title=”♬ Show Me Your Back - Sped Up - FindMyName” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Show Me Your Back - Sped Up - FindMyName [/link]