Не только репелленты. Эти народные способы отпугнут комаров и мошек

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Опубликовано: 07.05.2024 16:13 , Обновлено: 07.05.2024

С приходом тепла многие белорусы столкнулись с целыми полчищами комаров и мошек. Надоедливые насекомые превращают в ад любую прогулку и иногда отбивают всякое желание выходить на улицу. Бороться с вездесущими кровопийцами можно не только с помощью отпугивающих спреев. Предлагаем ознакомиться с эффективными народными способами борьбы с комарами и мошками, которые вы можете использовать.

Что отпугивает комаров? Этот вопрос чаще всего задают любители пожарить на гриле в саду или на приусадебном участке. Насекомые, кусающие руки, ноги и лицо и постоянно жужжащие возле ушей, могут настолько раздражать, что приятный отдых превращается в настоящий кошмар. К счастью, существует множество простых и эффективных способов избавиться от незваных гостей. Возможно, некоторые из этих советов спасут вашу кожу и настроение от надоедливых мошек и комаров.

Где обитают комары и мошки?

Не везде комары и мошки обитают в одинаковых количествах. Вы могли замечать, что в некоторых местах их особенно много. Самой благоприятной средой для их размножения и обитания является тёплые места с высокой влажностью.

Самки комаров откладывают яйца в стоячую воду, и для этого им нужно лишь временное болото или лужа. Превращение яйца во взрослую особь занимает около 14 дней, в зависимости от благоприятных условий. Некоторые виды комаров могут переждать засуху или зиму (это называется диапаузой) и выйти из яиц только при наличии воды в окружающей среде. Живёт взрослая особь комара в среднем от 5 до 7 дней (в случае самок) или 10 дней (в случае самцов).

Что привлекает надоедливых насекомых?

Комары и мошки узнают свою добычу по запаху. Их привлекает естественный аромат нашего тела и выдыхаемый нами углекислый газ. Их также привлекают высокие температуры и запах пота. Поэтому профилактика комаров должна быть основана на отказе от интенсивных физических упражнений вблизи мест обитания комаров. Но что делать, когда этого недостаточно? Стоит знать эффективные домашние средства от комаров.

Домашние средства от комаров

Что отпугивает комаров? Лучшие домашние средства от комаров:

посадка подходящих горшечных или садовых растений;

распыление ароматов, которые не нравятся насекомым;

использование свечей, масел или кофе против комаров;

использование бутылочных ловушек.

Какое средство от комаров самое эффективное? Ответить на этот вопрос непросто, так как не каждый домашний метод будет одинаково хорош в том или ином случае. Лучше всего пробовать разные решения и методом проб и ошибок выбирать лучшие.

Растения, отпугивающие комаров

Для борьбы с кусающими насекомыми можно использовать растения, отпугивающие комаров. Некоторые виды издают ароматы, которые кровососы не особо любят. Их наверняка отпугнет посадка таких растений в саду или в горшках на балконе/террасе. К таким растениям относятся: базилик, герань, кошачья мята, фенхель, узколистная лаванда, катальпа, пеларгония и другие. Все эти растения вы можете высаживать в грунт в саду, либо в горшки, которые можно выставить на крыльцо либо терассу.

Ароматизаторы от комаров

Еще один способ избавиться от комаров — использовать интенсивные ароматы, которые их отпугивают. Для этой цели пригодится следующее:

чеснок и лук – овощи нарезаем ломтиками, затем выкладываем на плоскую тарелку на подоконник,

– овощи нарезаем ломтиками, затем выкладываем на плоскую тарелку на подоконник, цедра лимона – просто поместите изделие рядом с зажженной свечой – цитрусовый аромат эффективно отпугивает насекомых;

– просто поместите изделие рядом с зажженной свечой – цитрусовый аромат эффективно отпугивает насекомых; скипидар – растворитель красок и лаков можно налить на блюдце и затем оставить в закрытом помещении на 20 минут.

Это домашнее средство легко отпугнет всех комаров. Понадобится лимон и одна специя

Свечи от комаров

Свечи против комаров также считаются эффективным средством борьбы с ними. Этот продукт доступен в магазинах товаров для дома и чаще всего изготавливается с использованием эфирных масел, которые не любят насекомые. После зажигания свеча выделяет масло в воздух, создавая тем самым эффективный защитный барьер. Лучше всего разместить его за столом, возле гриля или в нескольких разных стратегически важных местах. Дополнительным преимуществом такого решения является атмосферное и романтичное освещение.

Вы можете изготовить такие свечи самостоятельно, просто используя такие ингредиенты, как:

кусочки старых свечей или воска,

банки,

нить,

палка,

цитрусовое или лавандовое масло.

Просто растопите воск на водяной бане и перелейте его в баночку с эфирным маслом. Затем нужно утопить фитиль и прикрепить его к центру банки деревянной палочкой. Поместив ее на час в морозилку, свеча от комаров своими руками готова.

Масла от комаров

Различные виды эфирных масел являются очень эффективным средством от комаров. Особенно не любят насекомые средства на основе цитрусовых и лаванды. Для отпугивания кровососов также подойдут следующие масла:

базилик

кедр,

эвкалипт,

гвоздика,

мята,

пачули,

розмарина,

мудрец,

тимьян,

из чайного дерева,

с геранью,

из фенхеля.

Стоит знать, что некоторые из этих масел будут эффективны и против клещей. В частности, масло чайного дерева, кедровое масло, масло герани и масло лаванды.

Как приготовить средство от комаров в виде домашнего масла? Для этого просто приобретите в аптеке или магазине свечей и масел просто базовое масло и выбранные эфирные масла (лучше всего смешать несколько видов). Затем нужно использовать 2 столовые ложки основного продукта и 10-20 капель остальных ингредиентов (всего). Смесью можно натирать кожу или опрыскивать тело, одежду, постельное белье и даже шерсть домашних животных.

Вот пример рецепта спрея от комаров, сделанного своими руками. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

флакон с распылителем 100 мл,

90 мл дистиллированной воды,

10 мл уксуса,

20–30 капель эфирного масла, отпугивающего комаров.

Большинство эфирных масел можно наносить на кожу только в разбавленном виде, и не все из них подходят для детей. На это нужно обратить внимание при выборе ингредиентов для средства от комаров.

Ловушки от комаров из бутылки

Что еще можно сделать, чтобы комары не проникли в места обитания людей? Интересный и экологичный способ уничтожения насекомых — ловушки, сделанные своими руками из пластиковых бутылок. Просто отрежьте горлышко бутылки и положите внутрь дрожжи (около 1 г), сахар (около 50 г) и залейте содержимое стаканом теплой воды. Рабочие дрожжи в сочетании со сладостью сахара эффективно заманят комаров внутрь. Вместо дрожжей и сахара можно также использовать мед.

Кофе от комаров

Против комаров подействует и самое эффективное домашнее средство от тли – кофе. Запах, который для нас очень приятен и возбуждает, для насекомых совершенно невыносим. Как приготовить такой репеллент? Для этой цели все, что вам нужно, — это молотый кофе (или кофейная гуща), лавровый лист, алюминиевая фольга и небольшая стеклянная миска или тарелка. Чтобы избавиться от комаров, просто посыпьте алюминиевую фольгу кофе и лавровым листом и подожгите. Насекомые быстро исчезнут с участка, сада, балкона или террасы.

Кофе также является эффективным и простым способом избавления и от мух. Домашние благовония действуют и на других насекомых, например, на пчел или ос. При его выполнении просто помните несколько важных правил безопасности: не сжигайте кофе на бумажных тарелках, картоне, зажигалках для барбекю или других легковоспламеняющихся материалах. После зажигания кофе стоит следить за ароматической палочкой, сделанной своими руками, особенно если ветрено – в таких условиях огонь может распространиться дальше.

Указанные методы борьбы с комарами и мошками являются экологическими и, за исключением бутылочных ловушек, гуманными. Благодаря им москиты покинут ключевые места, используемые для отдыха, такие как участок, сад, балкон или терраса. Наверняка один из способов станет летним спасением для вас и вашей семьи.

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