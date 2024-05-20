"Это высокая мода" - Жители Гомельщины показали свои способы спасения от мошек

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Опубликовано: 20.05.2024 14:43 , Обновлено: 20.05.2024

В нынешнем году в Гомельской области традиционно наблюдается нашествие мошек. Белорусы в TikTok показали масштабы "бедствия" и рассказали о своих способах борьбы с надоедливыми насекомыми.

Один из жителей Гомеля решил креативно подойти к вопросу защиты от мошек и соорудил собственное средство индивидуальной защиты. Парень “упаковался” в лиловый целлофан.

“Работает способ, пользуйтесь!”, - написал он в комментарии к видео.

Пользователи соцсети оценили СИЗ затейливого белоруса и предположили, что он мог бы в нём открыть какой-нибудь модный показ.

“Что-то мне подсказывает что это высокая мода”, - написал один комментатор.

“Всё, следующая коллекция Баленсиага. Новая коллекция 2024”, - написал ещё один пользователь.

Многие жители города даже захотели сфотографироваться с гомельчанином. Тем не менее, некоторые предположили, что в таком костюме будет жарковато-то. Кто-то посоветовал экипироваться полностью и закрыть также ладони и лицо, А некоторые посоветовали дополнить образ маской. пчеловода.

Некоторые белорусы решили не заморачиваться созданием костюмов, а просто купить их в магазине. Так, жительница Гомельской области показала костюм, с помощью которого спасается от нашествия мошек во время работ в огороде.

“Вот купила себе на Wildberries вот такой обалденный, шикарный костюмчик. Буду в таком на огороде ходить. Красотища! Зато ни одна зараза не укусит”, - похвасталась белоруска.

Многие комментаторы начали её расспрашивать её про артикул и девушка им великодушно поделилась - 176131704. Однако головной убор она приобрела отдельно в пчеловодческом магазине.

Другие белорусы посчитали, что лучше вовсе не покидать укрытий. Так, в соцсети показали масштабы нашествия насекомых из салона автомобиля.

“Не верил бы, если бы не был в Гомеле. У нас в горках красота - ни одной мошки Только комарики летают”, - написал один из пользователей соцсети.

“Я оттуда приехал только, меня искусали всего! Хорошо, что я в Витебске живу”, - поделился ещё один комментатор.

“В этом году что-то их неадекватно много”, - написал один пользователь, на что ему ответили тем, что такая картина на Гомельщине наблюдается “из года в год” и пик сезона мошкары длится “примерно 2 недели”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что с приходом тепла многие белорусы столкнулись с целыми полчищами комаров и мошек. Надоедливые насекомые превращают в ад любую прогулку и иногда отбивают всякое желание выходить на улицу. Бороться с вездесущими кровопийцами можно не только с помощью отпугивающих спреев. Предлагаем ознакомиться с эффективными народными способами борьбы с комарами и мошками, которые вы можете использовать.

Не только репелленты. Эти народные способы отпугнут комаров и мошек