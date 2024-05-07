Как защитить кузов и салон автомобиля от нашествия насекомых? Эти советы помогут избежать проблем

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Опубликовано: 07.05.2024 17:17 , Обновлено: 07.05.2024

Нашествие комаров и мошек делают чистку автомобиля достаточно утомительным занятием. Разбившиеся о стекло и кузов автомобиля насекомые присыхают к нему настолько, что отмыть их, не повредив покрытие, становится настоящей проблемой. Стоит ли говорить о том, насколько надоедливыми могут быть насекомые, попав в салон? Эти советы и рекомендации помогут вам справиться с насекомыми.

Как защитить ваш автомобиль от насекомых?

Лучший способ предотвратить возникновение каких-либо проблем - их профилактика. Хотя нет никакой гарантии, что избежать проблем с насекомыми удастся на все 100%, эти рекомендации снизят их проявление абсолютно точно. Первое, что вы можете сделать в вопросе сохранения чистоты кузова от насекомых это позаботиться о создании защитного барьера, который затруднит прилипание живых и мертвых насекомых.

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Вот несколько вещей, которые вы можете сделать:

1. Используйте воск Основная цель нанесения воска на автомобиль — защитить его покрытие. Уборка становится проще и легче, когда существует барьер между внешними элементами, такими как дождь, вода и пыль. Но как его использовать, чтобы избежать ошибок? После очистки и мытья, убедитесь в том, что все остатки насекомых очищены и нанесите на поверхность воск. Этот продукт используется на капоте и бампере для предотвращения царапин. Воск поможет не только в борьбе с легко заметными насекомыми, но и для более мелких, например комаров и мошек, которые будут соскальзывать с автомобиля, а не приклеиваться.

2. Используйте средство от насекомых Найдите репелленты от насекомых, предназначенные для автомобилей. Выбирайте продукты на водной основе, которые более безопасны и достаточно эффективны в создании скользкой поверхности транспортных средств. Эти репелленты от насекомых отлично подходят для внедорожников, к которым предпочитают прилипать насекомые. Использовать такие средства следует на предварительно оя=чищенном от загрязнений автомобиле.

Как только поверхность машины высохнет после мытья, распылите на нее несколько капель средства. Теперь возьмите полотенце или губку из микрофибры и распределите с ее помощью средство по поверхности.

Тщательно обработайте места, где насекомые застревают чаще всего. Помните, что эту процедуру следует проводить периодически. После недели-двух обработку нужно будет повторять. Лучше всего это делать перед поездками.

3. Установите защитную сетку на решётку радиатора Установка противомоскитной сетки на решётку радиатора будет хорошей идеей, которая сможет защитить радиатор от забивания насекомыми. Однако прежде следует позаботиться о том, чтобы эта защита была установлена качественно, безопасно и не нарушала конструкции автомобиля. Иначе это сможет быть расценено как нарушение.

4. Регулярно чистите свой автомобиль Поддерживайте чистоту снаружи автомобиля и внутри него, чтобы не допустить появления насекомых. Это включает в себя регулярную мойку автомобиля, особенно в то время года, когда насекомые активны.

5. Всегда используйте средства предназначенные для автомобилей Эффективно и быстро очистите свой автомобиль с помощью губки с сотовым покрытием. Он помогает проникать под частицы и бережно относится к поверхности автомобиля. Другой вариант — средство для удаления насекомых и смолы, которое должно быть разработано специально для кузова автомобиля. Никогда не используйте агрессивные химические вещества, не рекомендованные для автомобильной краски; в противном случае вы в конечном итоге удалите грязь вместе с покрытием автомобиля.

Как защитить салон автомобиля от попадания насекомых?

Самый простой способ защитить авто от насекомых изнутри - установить москитные сетки на стёкла.

Такие сетки, как правило, оснащены магнитами и легко крепятся, не повреждая деталей автомобиля. Правда, комплект таких сеток едва ли обойдётся дёшево, а сами сетки будут затруднять вентиляцию. В салоне станет более душно.

Также вы можете прибегнуть к использованию репеллентов. просто обработайте ими края окон, чтобы насекомые лишились соблазна попасть к вам в салон. Но время действия таких средств ограничено, и их понадобится немало. Ещё одним простым и бюджетным способом может стать отрезок марли, которым можно просто накидывать на дверь автомобиля с открытым окном. Способ рабочий в случае, если вы где-то остановились и хотите, чтобы автомобиль проветривался без рисков попадания в него насекомых.

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