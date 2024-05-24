Нарежьте этот овощ и приложите к месту укуса мошки. Облегчит боль за 5 минут

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Опубликовано: 24.05.2024 11:45 , Обновлено: 24.05.2024

Помимо комаров, в летний сезон необходимо опасаться мошек (мокрецов), укусы которых еще более болезненны. Больше всего их вблизи водоемов, но они также летают в садах, возле фруктовых деревьев и компоста. Если они напали на вас, и у вас нет на них аллергии, припарка из популярного овоща может облегчить ваши страдания. Это одно из лучших домашних средств от укусов мокрецов.

Чем опасны мокрецы?

Мокрецы - это маленькие темные насекомые из рода Simulium, которые могут доставлять много хлопот с апреля по конец июля. Самки насекомых могут больно укусить вас, вызывая зуд и отек.

Не стоит недооценивать их, так как контакт с этими насекомыми может привести к тяжелой аллергической реакции у некоторых людей. В таких ситуациях необходимо как можно скорее обратиться к врачу (в крайних случаях может даже возникнуть анафилактический шок).

Однако если вы знаете, что ничего серьезного после укуса насекомого с вами не происходит, можно попробовать облегчить проблему с помощью домашних средств. Например, облегчить страдания поможет популярный овощ.

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Какой овощ помогает от мошек?

Одно из самых эффективных домашних средств от укусов мошек - луковые компрессы. Однако используйте этот метод только в том случае, если у вас нет аллергии на яд насекомых.

Лук обладает антибактериальным эффектом, очищая кожу от токсинов и помогая облегчить проблему. Лучше всего натереть его на терке или нарезать, а затем нанести на марлю. Приложите такую повязку к месту укуса комара на 5 минут.

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Другие домашние средства от укусов мокрецов

Помимо лука, облегчить боль после укуса москита могут гели на основе алоэ вера. Экстракты этого растения увлажняют кожу и способствуют процессу регенерации эпидермиса, тем самым принося облегчение.

Компрессы из таких трав, как вербена, шалфей или подорожник, также могут быть эффективными. Просто смочите марлевый тампон в травяном настое и подержите его некоторое время на чувствительном участке кожи.

А если у вас нет под рукой этих растений, вы можете смочить мочалку или губку в обычной холодной воде и протереть место укуса насекомого, чтобы уменьшить отек (холодная вода обладает свойством сужать кровеносные сосуды).

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