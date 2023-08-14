Где в Беларуси лютуют клещи? Эпидемиологи показали на карте

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Опубликовано: 14.08.2023 11:26 , Обновлено: 14.08.2023

Эпидемиологи рассказали о ситуации с клещами в белорусских лесах, где их относительно немного, а где их полно и нужно быть максимально острожным.

По словам специалистов, эпидсезон по клещевым инфекциям продолжается. По состоянию на 1 августа в Беларуси зарегистрировано около 100 случаев клещевого энцефалита и более 950 случаев болезни Лайма. В этом году показатели заболеваемости клещевым энцефалитом остались на уровне такого же периода прошлого года, а вот заболеваемость болезнью Лайма выросла в 1,4 раза.

Случаи заболевания клещевым энцефалитом зарегистрированы в 31 регионах страны (единичные). Кроме того, зарегистрировано два очага в Сморгонском и Воложинском районе по два случая в каждом, где инфекция появлялась после употребления козьего молока.

В нескольких районах Брестской и Гродненской области число случаев клещевого энцефалита выше среднереспубликанского уровня.

География распределения случаев болезни Лайма шире. Так, в течение семи месяцев болезнь Лайма отмечалась среди жителей 79 административно-территориальных единиц страны.

Территориальное распределение заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма в течение 7 месяцев 2023 года (в показателях на 100 тысяч населения).

По результатам энтомологического мониторинга выше среднереспубликанского значения показатели численности клещей в лесах Брестской, Гомельской и Витебской области. В целом численность клещей за семь месяцев 2023 года на антропогенных территориях — на уровне прошлого года.

Новость Телеграф

Как защититься от клещей?

Самой простой защитой от клещей является «ношение головных уборов, специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не допускает заползания клещей, применение репеллентов, проведение само- и взаимоосмотров при пребывании в лесу, обращая особое внимание на швы, карманы, складки одежды».

Что делать, если клещ укусил?

При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь. Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, следует удалить клеща самостоятельно. Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его, а место присасывания обработать любым спиртовым раствором. После удаления клеща обязательно следует обратиться к участковому терапевту или инфекционисту, который при необходимости назначит профилактическое лечение (максимальный эффект которого достигается в первые 72 часа после укуса клеща), а также установит медицинское наблюдение. Случаи развития болезни Лайма у тех лиц, которые принимали профилактическое лечение после укуса клеща, крайне редки.

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