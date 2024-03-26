В США мост рухнул в воду после столкновения с морским контейнеровозом. Десятки жертв

🎥 Видео

Опубликовано: 26.03.2024 10:36 , Обновлено: 26.03.2024

На видео попало, как морское судно врезалось в мост, пересекающий гавань города Балтимор в США. О происшествии сообщила береговая охрана США рано утром во вторник, 26 марта. В итоге мост рухнул в воду.

Крушение моста имени Фрэнсиса Скотта Ки подтвердил Мэтью Уэст, старшина первого класса береговой охраны в Балтиморе. Он не уточнил тип судна и не сказал, когда оно врезалось в мост.

Мост пересекал реку Патапско. Как сообщается, он обрушился после столкновения с морским контейнеровозом.

Позднее местные власти объявили о десятках пострадавших. Все потому, что после обрушения более десятка автомобилей и множество людей, как сообщается, оказались в воде.