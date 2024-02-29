Белорусские пограничники показали видео с пунктов пропуска за несколько часов до закрытия. Что там происходит?

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Опубликовано: 29.02.2024 17:58 , Обновлено: 29.02.2024

Литва в одностороннем порядке с 1 марта закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью. Белорусские пограничники показали, что там сейчас происходит.

На пункте пропуска “Привалка” (“Райгардас”) днем 29 февраля относительно свободно: на кадрах заметна лишь очередь из нескольких машин (как легковых, так и грузовых).

А вот в пункте “Котловка” (“Лаворишкес”) затор из грузовых машин большой. В Погранкомитете Беларуси рассказали, что пропускные службы литовского Лаворишкес медленно запускают автомобили на свою территорию.

В ведомстве также сообщили, что литовское направление остается самым загруженным на въезд в ЕС. Утром 29 февраля более 1 тыс. единиц грузового транспорта ожидали въезда в Литву.

Фото: Погранкомитет Беларуси

О закрытии пунктов пропуска «Котловка» («Лаворишкес») и «Привалка» (“Райгардас”) Литва сообщила еще в начале февраля. Тогда же стало известно о введении ограничений на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).

Местная комиссия по нацбезопасности аргументировала свои решения так: «за последнее время поток белорусских граждан увеличился примерно на 50%», что требует «оптимизации процесса управления этими потоками», «еще более детального досмотра» людей, транспортных средств и товаров на границе.

МИД Беларуси в свою очередь решение литовских властей о закрытии этих пунктов пропуска назвал политически мотивированным шагом, «в том числе в рамках набирающих обороты электоральных кампаний». Белорусская сторона пообещала «жестко отреагировать».

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На литовско-белорусской границе продолжат функционировать Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).