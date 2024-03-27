Уже 10 пострадавших. В Беларуси активизировались клещи

Опубликовано: 27.03.2024 11:41 , Обновлено: 27.03.2024

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии сообщили об участившихся случаях укусов клещей. Наибольшая активность зафиксирована в трёх регионах.

В конце февраля-начале марта были зарегистрированы пострадавшие от укусов клещей в Гродненской и Брестской областях, а также в Минске.

С начала года зафиксировано уже 10 случаев обращений граждан из-за укусов в организации здравоохранения.

Специалисты отметили, что с конца зимы и до начала осени исключать возможность заражения человека клещевыми инфекциями нельзя. Из-за климатических изменений в сторону потепления продолжительность периода активности клещей в последние годы на территории Беларуси увеличилась до десяти месяцев (с февраля по ноябрь).

Минздрав рекомендует выполнять следующие правила:

для уменьшения численности клещей на территории проживания (усадебной застройки, дачи) проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы;

в лесу или парке носить специальную одежду, предохраняющую от заползания клещей или использовать повседневную одежду, максимально закрывающую открытые участки тела;

использовать специальные средства (репелленты).

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При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь.

Если вы умеете - удалите клеща самостоятельно. А затем - обратитесь в учреждение здравоохранения по месту жительства для прохождения профилактического лечения и медицинского наблюдения.

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