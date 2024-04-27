Десятки дронов атаковали российские НПЗ и военный аэродром в Краснодарском крае

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Опубликовано: 27.04.2024 11:22 , Обновлено: 27.04.2024

В ночь на субботу, 27 апреля, десятки дронов атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Краснодарском крае и военный аэродром, расположенный вблизи станицы Кущевская. О харакетрных звуках летящих беспилотников и серии взрывов сообщили местные жители, которые выложили в Сеть видео с кадрами вспыхнувших на месте падения беспилотников пожаров. В Минобороны России отчитались в общей сложности о 66 сбитых дронах.

По данным Минобороны, всего за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили над территорией Краснодарского края “66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”. Ещё два дрона, по их словам, сбили в небе над Крымским полуостровом.

В российском оборонном ведомстве не сообщили, какие объекты были главной целью нынешней атаки дронов, однако, ряд российских СМИ предположили, что все они были направлены, в первую очередь, на военный аэродром у Кущевской и на краснодарские НПЗ. Сама же атака, по некоторым данным длилась не менее полутора часов.

Так, телеграм-канал Baza сообщил, что под ударом оказался нефтезавод в Славянске-на-Кубани. Туда прилетело не менее 12 дронов. По данным источников канала, в результате на предприятии была повреждена ректификационная колонна и вспыхнул пожар, который удалось достаточно быстро потушить.

Момент одного из взрывов в Славянске-на-Кубани попал на видео.

Ещё один удар пришёлся на нефтеперерабатывающий завод у посёлка Ильский. Туда были направлены сразу 17 беспилотников. Без ущерба предприятию и пожара на одной из установок не обошлось. Однако, как ив случае с атакой в Славянске-на-Кубани, обошлось без человеческих жертв.

Телеграм-канал ASTRA также опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены первые минуты после тушения пожара на военном аэродроме в Кущевской, по которым можно оценить предполагаемые масштабы последствий атаки (информацию о точном количестве пострадавшей военной техники и степени её повреждения официальные лица пока не озвучивали). По данным телеграм-канала Baza, в атаке на аэродром участвовало не менее 10 беспилотников.

Отметим, что украинские военные и официальные лица сегодняшнюю ночную атаку не комментировали.

Украина атаковала российские НПЗ дронами с искусственным интеллектом — CNN

Ранее Telegraf.news сообщал, что это уже далеко не первая атака по российским НПЗ с начала войны в Украине. Российский экономист Игорь Липсиц ещё в марте утверждал, что с такими темпами из-за регулярных обстрелов нефтебаз украинскими беспилотниками России может грозить серьёзный дефицит топлива. По его словам, в скором времени российским властям придется выбирать — обеспечивать топливом армию или выделять горючее на посевную.

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