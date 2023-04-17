Как белорусам не заразиться клещевым энцефалитом через еду? Рассказали в Минздраве

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Опубликовано: 17.04.2023 16:53 , Обновлено: 17.04.2023

В Министерстве здравоохранения рассказали, что клещевой энцефалит и Лайм-боррелиоз «остаются весьма актуальными» для Беларуси. При этом, заразиться ими можно не только через укусы, но и через еду. Как избежать?

По данным Минздрава, в 2022 году клещевой энцефалит зарегистрировали среди жителей 48 районов Беларуси. Больше всего — в Брестской, Гродненской и Минской области.

Тем временем случаи заболевания Лайм-боррелиозом отметили на территории 97 районов.

В ведомстве отметили, что из-за изменения климата продолжительность периода активности клещей и риска заражения клещевым энцефалитом увеличилась до десяти месяцев (с февраля по ноябрь).

В марте 2023 года клещи покусали в 3 раза больше белорусов, чем в прошлогоднем

Чаще всего заражение клещевым энцефалитом и Лайм-боррелиозом происходит через укусы клещей, рассказали специалисты. Однако возможна и передача инфекции пищевым путем. Так, в 2022 году в 7% случаев заболевание возникло после употребление сырого некипяченого молока.

Что делать белорусам, чтобы не заразится?

В Министерстве здравоохранения рассказали, как минимизировать риск заражения клещевым энцефалитом и Лайм-боррелиозом.

Во-первых, если вы решили отдохнуть на природе, то нужно правильно одеться:

выбирайте одежду с длинными рукавами; желательно светлых тонов;

обувайте высокую и закрытую обувь;

надевайте головные уборы, капюшоны.

Также обязательно используйте репелленты, которые наносят на одежду или кожу (согласно инструкции).

Кроме того важно, чтобы клещи не напали на домашних животных. Для этого специалисты посоветовали:

производить выпас коров, коз, овец на окультуренных пастбищах, подальше от широколиственных лесов, деревьев, зарослей;

проводить обработку животных акарицидными средствами;

периодически проводить осмотр животных на наличие клещей.

Что касается заражения клещевым энцефалитом через еду, то необходимо:

кипятить сырое молоко перед употреблением;

есть сыр, творог, масло, сметану из пастеризованного молока.

Фото иллюстрационное

Что делать, если клещ впился в кожу?

Если вы все же заметили присосавшегося клеща нужно можно быстрее обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь.

Если такой возможности нет, попробуйте удалить клеща самостоятельно. Но потом все же обратитесь к участковому терапевту (педиатру) или врачу-инфекционисту в поликлинику для назначения курса экстренной химиопрофилактики (антибиотикопрофилактики) заражения Лайм-боррелиозом,

«Следует знать, что максимальный профилактический эффект достигается только в том случае, если экстренная профилактика начата в первые 72 часа от момента укуса клеща», — предупредили в Минздраве.

К тому же, вам нужно еще в течение 30 дней после укуса клеща внимательно следить за состоянием своего здоровья. Обязательно обратитесь в поликлинику, если обнаружили следующие симптомы:

повышение температуры тела;

появление головной боли;

одиночной или множественных мигрирующих эритем (кольцевидное или сплошное покраснение кожи диаметром более 5 см.);

слабости и боли в крупных суставах и мышцах.

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