Зачем тереть бритву о губку? Вот как этот странный лайфхак поможет сэкономить

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.09.2023 10:37 , Обновлено: 14.09.2023

Существует множество фантастических домашних способов, которые помогают сэкономить деньги. Одно из таких решений — потереть бритву о губку для мытья посуды. Это звучит очень странно, но на самом деле в лайфхаке есть практический смысл.

Этот прием показали в профиле @smart_tricks в Instagram. Видео за несколько дней собрало более 12 тыс. лайков и сотни комментариев.

Оказывается, губка поможет… заточить одноразовые станки для бритья. Если вы часто пользуетесь такими, то точно знаете, как быстро они могут затупиться. Но теперь необязательно так часто выбрасывать их и тратить деньги на новые.

Просто несколько раз потрите бритву о шершавую сторону губки в направлении, противоположном бритью. Через несколько минут она должна стать почти как новая, уверяет автор ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cw6-FFWIeNT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Sprytne Triki (@sprytne_triki) [/link]

Многие в комментариях оценили трюк и пообещали проверит:

«Спасибо, я проверю из чистого любопытства»

«Супер, спасибо!»

«Хорошая идея, я попробую и посмотрю, будет ли он точиться».

Как еще быстро наточить одноразовую бритву?

Для этого можно использовать не только губку для мытья посуды. Если у вас в гардеробе есть старые джинсы или кусок подобной ткани, то они сработают не хуже.

Просто потрите такую ткань бритвой, и через несколько мгновений она будет заточена. Подготовленный таким образом инструмент можно снова использовать для бритья или ухода за одеждой перед наступлением осени.

Как быстро убрать катышки с одежды в домашних условиях? Нужна всего одна шершавая вещь