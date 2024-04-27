«Эта битва не закончится никогда!» - Венесуэлка сравнила две легендарные белорусские сгущенки. Какую выбрала?

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Опубликовано: 27.04.2024 12:51 , Обновлено: 27.04.2024

Какая белорусская сгущёнка вкуснее - рогачевская или глубокская? Этот извечный спор белорусов, ставший уже легендарным, вновь вспыхнул в интернете. На этот раз больным практически для каждого белоруса вопросом задалась пользовательница соцсети X Кай (kaylapine), приехавшая из далёкой Венесуэлы. Она попробовала обе сгущёнки и вынесла свой вердикт.

Девушка оценила любимое лакомство белорусских сладкоежек и по внешнему виду, и по вкусовым качествам.

Дизайн ей пришёлся больше по душе у баночки из Рогачёва, на которой помимо коровы изображены ещё и стильные зарисовки деревенских мотивов. Также её поразил “очень белый” цвет рогачёвской сгущёнки, тогда как у сгущёнки из Глубокого цвет оказался скорее бежевым.

Что касается вкуса, то, по словам автора видео, у глубокской сгущёнки он не такой приторно-сладкий, как у рогачёвской. Вкус последней ей напомнил вкус свежего молока. Дополнительно девушка отметила более жидкую консистенцию глубокской сгущёнки, а ещё - “божественный” запах продукта обоих производителей.

В результате Кай призналась, что сама - не любитель очень сладких продуктов, поэтому если бы ей пришлось выбирать, она отдала бы своё предпочтение сгущёнке из Глубокого.

Безусловно, видео меньше чем за сутки набрало десятки тысяч просмотров, а в комментариях зрители охотно делились своим мнением, какая белорусская сгущёнка вкуснее.

“Это извечная битва не закончится никогда! Нет смысла спорить”, - отметил один из комментаторов. Другой, поддержав его, подчеркнул, что “между легендами не выбирают”.

А какую сгущёнку выбирайте вы?

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Ранее, как сообщил Telegraf.news, разобраться, какая сгущенка, произведенная в Беларуси, вкуснее, пытались сотрудники посольство США в Беларуси. Предпринимали блогеры и попытки сравнить по вкусу белорусскую и украинскую сгущёнки.

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