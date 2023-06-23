3 признака, что на вашей коже живут эти существа. Когда белорусам нужно немедленно идти в больницу?

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Опубликовано: 23.06.2023 12:30 , Обновлено: 23.06.2023

Кожа — это защитный слой тела, поэтому мысль о том, что в него могут вторгнуться какие-либо твари, звучит очень неприятно. По словам врачей, в то время как некоторые существа совершенно безвредны, другие могут вызвать большие проблемы.

В серии видеороликов в TikTok дерматолог из Великобритании доктор Номан Мохамед рассказал о трех различных паразитах, которые могут вызывать кожные высыпания и проблемы.

Вот на какие симптомы нужно обратить внимание белорусам. А когда стоит немедленно идти в больницу?

Чесоточные клещи

Чесотка характеризуется сильным зудом и представляет собой заболевание кожи, вызванное нашествием крошечных клещей.

Признаком чесотки является зудящая сыпь, которая может появиться в любом месте, но чаще всего она начинается между пальцами. Сыпь может распространиться и превратиться в маленькие пятна, которые могут выглядеть красными на светлой коже.

Хотя чесотка не является особо серьезным заболеванием, она требует лечения. Врач поможет вам подобрать правильный крем или лосьон для борьбы с надоедливыми клещами.

Доктор Номан также призвал людей с этим заболеванием «стирать постельное белье и одежду при температуре 60°C в первый день лечения».

«Положите одежду, которую нельзя стирать, в герметичный пакет на три дня, пока клещи не погибнут», — добавил эксперт.

Угревая железница

Угревая железница (Demodex folliculorum) относится к распространенному виду клещей, которые обычно обитают на щеках, носу, бровях, ресницах и лбу.

The harmless mite Demodex folliculorum, seen here in an electron microscope image, lives in the follicles of eyelashes

Хотя эти маленькие существа в целом безвредны, у людей с плохо функционирующей иммунной системой размножение клещей может выйти из-под контроля. Хуже того, после смерти клещи выделяют бактерии, которые провоцируют воспаление у людей с розацеа, вызывая более тяжелую форму заболевания.

[info_b]Розацеа – это хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов (эритемой), телеангиэктазиями (расширение мелких сосудов кожи), а также папулами и пустулами, по внешнему виду напоминающими акне. Заболевание отличается волнообразным течением с чередованием периодов обострений и ремиссий. Говоря о розацеа, часто используют термин «розовые угри».[/info_b]

Иногда ее принимают за акне, но она часто начинается как красные или наполненные гноем бугорки, которые образуются на коже близко друг к другу.

Хотя розацеа нельзя вылечить, доктор Номан объяснил, что кремы и гели, включая азелаиновую кислоту, ивермектин или метронидазол, могут помочь.

Кривоголовки

Кривоголовки, или анкилостомы, обычно живут в тонком кишечнике, однако могут поселиться и на вашей коже.

Эти паразиты передаются в фекалиях зараженного человека, которые со временем могут проникнуть в кожу человека и проявиться на стопе в виде красной червеобразной сыпи.

Люди могут подхватить этих червей, пройдясь босиком по пораженному участку. Если у вас они есть, врач назначит лекарство для их уничтожения.

Чтобы не подцепить надоедливого паразита, эксперты советуют избегать хождения босиком по земле.

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