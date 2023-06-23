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3 признака, что на вашей коже живут эти существа. Когда белорусам нужно немедленно идти в больницу?

3 признака, что на вашей коже живут эти существа. Когда белорусам нужно немедленно идти в больницу?
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Кожа — это защитный слой тела, поэтому мысль о том, что в него могут вторгнуться какие-либо твари, звучит очень неприятно. По словам врачей, в то время как некоторые существа совершенно безвредны, другие могут вызвать большие проблемы.

В серии видеороликов в TikTok дерматолог из Великобритании доктор Номан Мохамед рассказал о трех различных паразитах, которые могут вызывать кожные высыпания и проблемы.

Вот на какие симптомы нужно обратить внимание белорусам. А когда стоит немедленно идти в больницу?

Чесоточные клещи

Чесотка характеризуется сильным зудом и представляет собой заболевание кожи, вызванное нашествием крошечных клещей.

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Признаком чесотки является зудящая сыпь, которая может появиться в любом месте, но чаще всего она начинается между пальцами. Сыпь может распространиться и превратиться в маленькие пятна, которые могут выглядеть красными на светлой коже.

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Хотя чесотка не является особо серьезным заболеванием, она требует лечения. Врач поможет вам подобрать правильный крем или лосьон для борьбы с надоедливыми клещами.

Доктор Номан также призвал людей с этим заболеванием «стирать постельное белье и одежду при температуре 60°C в первый день лечения».

«Положите одежду, которую нельзя стирать, в герметичный пакет на три дня, пока клещи не погибнут», — добавил эксперт.

Угревая железница

Угревая железница (Demodex folliculorum) относится к распространенному виду клещей, которые обычно обитают на щеках, носу, бровях, ресницах и лбу.

The harmless mite Demodex folliculorum, seen here in an electron microscope image, lives in the follicles of eyelashes
The harmless mite Demodex folliculorum, seen here in an electron microscope image, lives in the follicles of eyelashes

Хотя эти маленькие существа в целом безвредны, у людей с плохо функционирующей иммунной системой размножение клещей может выйти из-под контроля. Хуже того, после смерти клещи выделяют бактерии, которые провоцируют воспаление у людей с розацеа, вызывая более тяжелую форму заболевания.

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[info_b]Розацеа – это хроническое кожное заболевание, проявляющееся покраснением кожных покровов (эритемой), телеангиэктазиями (расширение мелких сосудов кожи), а также папулами и пустулами, по внешнему виду напоминающими акне. Заболевание отличается волнообразным течением с чередованием периодов обострений и ремиссий. Говоря о розацеа, часто используют термин «розовые угри».[/info_b]

Иногда ее принимают за акне, но она часто начинается как красные или наполненные гноем бугорки, которые образуются на коже близко друг к другу.

Хотя розацеа нельзя вылечить, доктор Номан объяснил, что кремы и гели, включая азелаиновую кислоту, ивермектин или метронидазол, могут помочь.

Кривоголовки

Кривоголовки, или анкилостомы, обычно живут в тонком кишечнике, однако могут поселиться и на вашей коже.

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Эти паразиты передаются в фекалиях зараженного человека, которые со временем могут проникнуть в кожу человека и проявиться на стопе в виде красной червеобразной сыпи.

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Люди могут подхватить этих червей, пройдясь босиком по пораженному участку. Если у вас они есть, врач назначит лекарство для их уничтожения.

Чтобы не подцепить надоедливого паразита, эксперты советуют избегать хождения босиком по земле.

[link href=“https://www.tiktok.com/@drnomzzy?refer=embed” title=“@drnomzzy” target=“_blank” rel=“noopener”] @drnomzzy [/link] If you’ve got this you’ve got that part 1! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/drnomzzy?refer=embed” title=“drnomzzy” target=“_blank” rel=“noopener”] #drnomzzy [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/rashes?refer=embed” title=“rashes” target=“_blank” rel=“noopener”] #rashes [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/rosacea?refer=embed” title=“rosacea” target=“_blank” rel=“noopener”] #rosacea [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mites?refer=embed” title=“mites” target=“_blank” rel=“noopener”] #mites [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/skin?refer=embed” title=“skin” target=“_blank” rel=“noopener”] #skin [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/dermatology?refer=embed” title=“dermatology” target=“_blank” rel=“noopener”] #dermatology [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Storytelling-7031101555747080194?refer=embed” title=”♬ Storytelling - Adriel” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Storytelling - Adriel [/link]

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