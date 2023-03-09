3 грубые ошибки при варке картофеля, которые совершают многие. А как правильно?

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Опубликовано: 09.03.2023 19:42 , Обновлено: 06.09.2023

Варить картошку белорусы учатся смолоду. Кажется, нет ничего более простого. Но и тут многие умудряются допустить ошибки. Давайте без шуток, этот популярный корнеплод требует особого внимания и правильного приготовления, хоть и не сложного.

Не будем долго грузить пользой и вредом этого популярного блюда. Просто вот несколько советов:

Зеленую часть картошки не надо срезать - такой клубень пригоден только для того, чтобы выбросить. А зеленый налет на нем - это ядовитое вещество соланин, ещё и ограничивающее усвоение витаминов. Не бросайте картошку в холодную воду - если вы положите корнеплоды в кипящую, вы сделаете потери витамина С намного меньше. Выбирайте правильный момент, когда добавлять соль – как и в случае с супом, хорошо солить картофель в конце варки.

Отличаются и способы варки молодой и уже полежавшей картошки (но тут уже по желанию):

Молодой картофель (очищенный или неочищенный) бросаем в кипящую воду и варим на среднем огне около 15-20 минут. Не торопитесь. Слишком сильный огонь может привести к тому, что снаружи клубни треснут и переварятся, а середина будет сырой. Солим, как уже говорили, в конце варки.

Старый же картофель стоит приготовить в мундире. Именно под кожурой находится наибольшее количество полезных веществ. Однако, если вы все-таки решили очистить клубни, делать это нужно очень тонко.

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[info_b]Кстати, чтобы картошка стала еще вкуснее, в воду стоит добавить молоко (250 мл на литр воды), масло и лук. Это секретный способ отца Гранде, священнослужителя Вроцлавского монастыря бонифратров, который в своей книге кулинарных советов о здоровье дал практические советы о том, как приготовить картошку, чтобы она сохраняла полезные свойства.[/info_b]

И помните, что когда вы готовите картофель, его молекулы крахмала впитывают влагу и набухают. Это изменяет текстуру и делает корнеплод мягким. Картофель также увеличивается в размерах.

Вот почему вам не следует слишком долго оставлять картошку в воде. Он будет непрерывно поглощать воду. Поэтому помните: сварили - сразу воду слили.

Что сделать, чтобы картошка не темнела? Добавьте это

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