В Гродно прохожие заметили белую ворону. А вы видели такую?

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Опубликовано: 06.03.2024 16:56 , Обновлено: 06.03.2024

В одном из дворов Гродно очевидцы заметили ворону белого цвета. Она спокойно гуляла среди своих чёрных "собратьев" на фоне недавно выпавшего снега.

Нетипичный окрас птицы вызван нехваткой пигмента меланина. Кроме того, такие пернатые имеют нарушения слуха и зрения, а сородичи обычно их не признают. Именно поэтому и пошёл фразеологизм “белая ворона”.

Ранее Телеграф писал, что в столичной гостинице решили поселить белоснежную полярную сову.

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