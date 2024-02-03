Появилось видео пожара на российском НПЗ «Лукойл» после атаки беспилотника

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Опубликовано: 03.02.2024 16:53 , Обновлено: 03.02.2024

В интернете появилось видео пожара нефтеперерабатывающем заводе в российском Волгограде "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который вспыхнул в ночь на субботу, 3 февраля, после атаки беспилотника.

По данным телеграм-канала ASTRA, который опубликовал видео пожара, локализовать возгорание пожарным не удавалось больше трёх часов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что пожар вспыхнул после падения сбитого беспилотника. Перед этим российское Министерство обороны отчиталось о “перехвате и уничтожении” двух дронов в небе над Волгоградской областью.

Российский “Коммерсант”, ссылаясь на собственные источники, написал, что производство на НПЗ придётся “частично остановить” для устранения повреждений.

Тем временем BBC, ссылаясь на неназванные источники, сообщило о том, что за атакой на НПЗ стоят Службы безопасности Украины. Официальные лица в Украине инцидент в Волгограде пока не комментировали.