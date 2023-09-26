Такая петля есть на многих моделях обуви. Вот какие важные функции выполняет
Во многих кроссовках или даже ботинках сзади есть небольшая петля. Но немногие задумываются, для чего она нужна на самом деле. Некоторые просто не обращают на нее внимание, а кто-то считает ее украшением или незначительным аксессуаром. Оказывается, этот элемент выполняет несколько важных функций.
Характерная петля на задней части обуви называется бутстрапом (bootstrap). И его создали не просто для декорации.
Прежде всего, такая петля облегчает надевание и снятие обуви. Достаточно взяться за нее, аккуратно потянуть и удобно разместить ноги в кроссовках или ботинках. С другой стороны, петля также поможет разуться или изменить положение ног, если вы почувствуете, что что-то жмет и доставляет дискомфорт.
Тем временем в моделях с высоким голенищем петля помогает завязывать шнурки.
[info_b]А некоторые люди продевают через этот элемент шнурки , чтобы придать обуви интересный вид.[/info_b]
Кроме того, петля также помогает переносить обувь с места на место. Особенно хорошо это сработает в случае очень грязной обуви, благодаря чему мы не испачкаем руки.
Также после стирки обуви можно продеть через петлю веревку и повесить сушиться.
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