Такая петля есть на многих моделях обуви. Вот какие важные функции выполняет

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Опубликовано: 26.09.2023 07:17 , Обновлено: 25.09.2023

Во многих кроссовках или даже ботинках сзади есть небольшая петля. Но немногие задумываются, для чего она нужна на самом деле. Некоторые просто не обращают на нее внимание, а кто-то считает ее украшением или незначительным аксессуаром. Оказывается, этот элемент выполняет несколько важных функций.

Характерная петля на задней части обуви называется бутстрапом (bootstrap). И его создали не просто для декорации.

Прежде всего, такая петля облегчает надевание и снятие обуви. Достаточно взяться за нее, аккуратно потянуть и удобно разместить ноги в кроссовках или ботинках. С другой стороны, петля также поможет разуться или изменить положение ног, если вы почувствуете, что что-то жмет и доставляет дискомфорт.

Тем временем в моделях с высоким голенищем петля помогает завязывать шнурки.

[info_b]А некоторые люди продевают через этот элемент шнурки , чтобы придать обуви интересный вид.[/info_b]

Кроме того, петля также помогает переносить обувь с места на место. Особенно хорошо это сработает в случае очень грязной обуви, благодаря чему мы не испачкаем руки.

Также после стирки обуви можно продеть через петлю веревку и повесить сушиться.

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