До 5 тыс. рублей. Белорусам предложили способ заработать на клещах

Опубликовано: 19.05.2023 10:18 , Обновлено: 19.05.2023

Проблема заражения клещевым энцефалитом и Лайм-боррелиозом, по утверждению специалистов Минздрава, по-прежнему остаются актуальными для Беларуси. На фоне этого страховые компании стали предлагать белорусам дополнительный вид защиты - страховку на случай укуса кровососа.

Мониторинг предложений белорусских страховых компаний показал, что максимальный размер выплат может достигать 5 тыс. рублей. Такую максимальную сумму белорусам предложила, например, компания ЗАСО «Промтрансинвест».

Застраховаться можно как отдельно от укуса (в этом случае страховка будет покрывать медицинские расходы, которые понесёт клиент в связи с укусом клеща), так и от заболеваний клещевыми инфекциями. Предлагают компании и вариант комбинированного страхования. При этом выплаты, безусловно, будут отличаться в зависимости от фактического страхового случая.

До 1,6 тыс. рублей на медуслуги и до 4 тыс. рублей в случае заболевания клещевыми инфекциями может покрыть страховка “С защитой от клеща” от “Беларусбанка”. “Белгоссстрах” предложил похожие условия в рамках страхования от травм в быту и на производстве.

Кому выплатят страховку после укуса клеща?

Размер страховых взносов у разных компаний варьируется - от 10 до 16 рублей в год. Минимальный срок страхования - 3 месяца, максимальный - 3 года. В большинстве случаев договор страхования от укусов клещей вступает в силу через 7 календарных дней со дня заключения договора страхования.

В “Промтрансинвесте” также отметили, что при страховании от клещевых инфекций основанием для выплаты страхового обеспечения сам по себе факт укуса клещом, без последующего заболевания, не является. А вот в случае более тяжелых последствий (например, инвалидности или смерти застрахованного лица) компания обязуется выплатить до 100% страховой суммы.

Напомним, в этом году в Беларуси специалисты зафиксировали необычайно высокую активность клещей. Только в марте в больницы по поводу их укусов обратились 200 человек. Это в 3,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

В марте 2023 года клещи покусали в 3 раза больше белорусов, чем в прошлогоднем

По данным Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, в начале мая существенное превышение численности клещей специалисты зафиксировали на 6 пляжах Заславского водохранилища и в 16 минских лесопарках. В их числе лес Цнянского водохранилища, Парк камней, парки «Тиволи», Антоновский, Грековой, экотропы «Медвежино» и «Город птиц».

Завершить акарицидную обработку городских территорий в Центре профилактической дезинсекции пообещали до конца этой недели.

Как белорусам не заразиться клещевым энцефалитом через еду? Рассказали в Минздраве

Ранее в Министерстве здравоохранения также рассказали, что заразиться клещевым энцефалитом и Лайм-боррелиозом можно не только через укусы, но и через еду. В ведомстве также рассказали, как белорусам этого избежать.