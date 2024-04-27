В Дрогичине милиция отправила безработных белорусов на кладбище. Зачем?

📷 Фото

Опубликовано: 27.04.2024 12:00 , Обновлено: 27.04.2024

В Брестской области милиция решила помочь безработным гражданам с судимостью, которые стоят на официальном учёте в уголовно-исполнительной инспекции и ведут "асоциальный образ жизни", "вернуться на путь исправления". В том числе для этого сотрудники Дрогичинского РОВД отправили некоторых своих подопечных на городское кладбище.

Там сотрудники уголовно-исполнительной инспекции устроили своеобразный “субботник” и привлекли мужчин, которые отбывают судебное наказание без изоляции от общества, к работам по уборке кладбища в Дрогичине. Милиционеры даже выложили фотоотчёт в телеграм-канале “Крепость”.

В милиции подчеркнули, что подобные профилактические акции для “не занятых в экономике граждан” проводятся систематически, а их целью является в том числе профилактика совершения новых административных правонарушений и преступлений со стороны их подопечных.

Отметим, что белорусская милиция регулярно привлекает граждан, которые вышли из мест заключения и не устроились на постоянную работу, к подобным сезонным работам. Так, ранее Telegraf.news сообщил, что в начале апреля сотрудники Гродненского РОВД отправили их убирать камни в поле. При этом в милиции заверили, что оформили всё официально: с каждым из бывших осуждённых заключили договор подряда.

В Гродненском РОВД рассказали, сколько платят за уборку камней на поле. Кому из белорусов приготовиться?