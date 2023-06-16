В Интернете советуют белорусам варить лимоны. Проверили, к чему это приводит

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.06.2023 08:44 , Обновлено: 12.09.2023

Лимоны - это не только ценные для здоровья фрукты, но и источник различных мифов на кухне и дома. Как только их не используют. Вот и мы нашли идею, которая, на первый взгляд, вполне себе правдоподобна. А что на практике?

В Интернете давно уже пишут, что для избавления от неприятного запаха дома можно просто сварить лимон. Этот совет постоянно всплывает в Сети, и он обезоруживающе прост: разрезаете лимон пополам, отвариваете его в течение 10 минут. Затем ощущаете себя, как на цитрусовой плантации.

Вы даже можете просто отварить старые лимонные корки, если они у вас есть, убеждают нас в интернете бывалые советчики. Согласно многочисленным источникам, которые рекомендуют этот способ, это приведет к результату, который, как утверждается, наполнит ваш дом цитрусовым ароматом, достаточно сильным, чтобы замаскировать неприятные запахи.

Некоторые источники даже утверждают, что лимон действительно удаляет запахи из воздуха. Что, конечно, полная чушь. Там же часто пишут, что при нагревании лимонов выделяются эфирные масла, которые распространяются по комнате и убивают бактерии в воздухе.

Давайте не будем так далеко заходить в фантазиях, ведь избавиться от неприятного запаха - уже самом по себе полезное свойство фрукта. Итак, мы провели эксперимент.

Налив в кастрюлю три стакана воды, опустили туда две половинки лимона и вскипятили их. Все время закипания в комнате царило наэлектризованная от высоких ожиданий атмосфера. А мы в предвкушении восторга от того, что окажемся во дворце, пахнущем фруктами, продолжали пялиться на кастрюлю.

Что произошло на самом деле

Ничего не произошло. Лимоны варились в течение 15 минут. И это в небольшой кухне небольшой белорусской пятиэтажки в небольшом белорусском городе. Лимонные эфиры и не думали обволакивать кухню, да что уж там, и коридор. Про соседнюю комнату и думать было нечего.

“Наверное, мало лимонов сварили, - подумали мы. - Или какой-то бракованный попался”.

Пришлось нарезать еще один лимон. На этот раз его сок просто выжали в кипящую воду, прежде чем закинуть в кастрюлю две половинки. После еще 15 минут наблюдения за паром (который, как заверяли источники этого метода, жизненно важен для процесса) стало понятно, что два варёных лимона и кастрюлю кипяченой воды с лимонным соком куда-то надо девать. Докинуть сухофруктов и сварить компот???

Вывод прост. Если в помещении плохо пахнет, просто устраните источник неприятного запаха (опять же, это первый и, возможно, единственный важный). А если зловоние после этого все еще сохраняется, используйте освежитель воздуха. И помните, не все лайфхаки одинаково полезны.