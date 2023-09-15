ЕЭК рекомендовала Беларуси запретить "страшные" игрушки

Опубликовано: 15.09.2023 10:24 , Обновлено: 15.09.2023

Коллегия Евразийской экономической комиссии рекомендовала Беларуси, а также Армении и Кыргызстану на законодательном уровне защитить детей от игрушек, "негативно влияющих на их психическое здоровье". Эти рекомендации содержатся в принятом ЕЭК документе "О защите детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, модельный закон о защите детей от информации, “причиняющей вред их здоровью и развитию”, был принят на 33-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества независимыхгосударств ещё в 2009 году. Он регулирует вопросы, касающиеся защиты детей от информации, “причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию”. Он также затрагивает как сугубо детскую информационную продукцию (мультфильмы, телепередачи, книги и т.п.), так и информационную продукцию, предназначенную “для неопределенного круга лиц”.

На основании данного модельного закона в двух странах СНГ - Казахстане и России - уже приняты соответствующие национальные законы. Аналогичные законодательные акты - с учетом “особенностей социально-экономического развития и правового регулирования” - ЕЭК рекомендовала принять и белорусским властям.

Если такой закон будет принят, понятие “информационная продукция”, исходя из опыта соседних стран, затронет не только фото- и видеоконтент. Следить за тем, не оказывает ли на детей и подростков негативное влияние, могут также за настольными играми, одеждой, школьными портфелями и рюкзаками, письменными принадлежностями и даже велосипедами. Любые товары, которые теоретически могут использоваться детьми и подростками, могут подпадать под действие данного модельного закона.

Пока же в ЕЭК, как сообщили в пресс-службе, признали “целесообразным” продолжить работу по подготовке изменений в технический регламент Таможенного союза “О безопасности игрушек”. В нём предусмотрена возможность установления “минимальных требований к игрушкам в части защиты детей от их негативного влияния”.

«Формирует образ хищного зла» — КГК Беларуси изъял из продажи Хагги Вагги

Напомним, в коне прошлого года Комитет государственного контроля Беларуси (КГК) признал “плохо влияющей на психику детей” популярной игрушки Хагги Вагги. В ведомстве заявили, что такие игрушки формируют в сознании детей “образ агрессии, жестокости, хищного и безжалостного зла”. После ряда экспертиз и разбирательств из некоторых белорусских магазинов продукцию изъяли.