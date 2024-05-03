Врачи назвали необычные места на теле, куда впиваются клещи. Что еще проверять, кроме мочки уха и пупка?

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Опубликовано: 03.05.2024 13:15 , Обновлено: 03.05.2024

Каждый год о клещах говорят так много, что кажется, будто все знают об опасности их укуса всё. Также общеизвестно, что после прогулки или пребывания на свежем воздухе необходимо осмотреть кожу. Однако есть несколько очень необычных мест, которые любят клещи. Врачи назвали некоторые их них.

Наступил период повышенной активности клещей. Последние несколько лет сезон клещей начинался гораздо раньше, в конце мая - начале апреля. Благодаря глобальному потеплению и все более теплым зимам клещей можно ловить практически круглый год, но все же наиболее опасным считается период с апреля по октябрь.

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Один лишь укус клеща часто заканчивается поврежденем кожи. К сожалению, дело может иметь гораздо более опасный конец. Клещи могут переносить очень опасные инфекционные заболевания. В Европе, в том числе в Беларуси, это прежде всего болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Клещи в отверстиях для серёжек

Особенно подвержены укусам клещей дети, так как они часто забегают в кусты и кустарники или катаются по траве во время игры.

Австралийские врачи Сара и Кейси, ведущие в Instagram профиль “CPR Kids”, посвященный детской безопасности, пишут, что, по их опыту, клещи любят появляться там, где мы меньше всего их ожидаем.

Обычно родители проверяют ребенка после прогулки, нет ли клеща на ноге, ступне или там, где заканчивается его одежда. Они также тщательно осматривают кожу головы. Однако они часто забывают о других местах.

В том числе и мочку уха. Как пишут медики, клещ может попасть даже в отверстие для серьги. Медики поделились фотографией детского уха и клеща, впившегося в кожу. Снимок прислала мама маленького ребенка Натали.

“Я знаю, что многие родители проверяют своих детей, но есть одно место, которое я никогда раньше не проверяла. Если у вашего ребенка есть пирсинг, проверьте, нет ли клещей за мочкой уха”. У Натали был клещ за серьгой. Я подумала, что это прыщик, но, конечно, это было не так!” - написала мама девочки.

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Необычные места на теле, которые любят клещи

Врачи отмечают, что клещи больше всего любят кусать в те места, где есть хорошее кровоснабжение, тепло и где кожа тонкая. Поэтому необходимо проверять не только лодыжки и кожу головы, но и пах, области под коленями и локтями, подмышками, на затылке, в ушах и на внутренней стороне рук.

Хотя это может показаться маловероятным, клещи также могут проникнуть в ягодицы или гениталии. Это особенно актуально для детей, которые в летние дни сидят на земле или траве, одетые в тонкую одежду.

Другими необычными местами могут быть язык или даже внутренняя часть рта, также стоит проверить пупок и пространство между пальцами ног.

Ранее Telegraf.news писал, что в сезон активности клещей страховые организации предложили белорусам различные условия страхования от последствий укуса клеща. Тelegraf.news сравнил стоимость страховки по “защите от клеща” в разных компаниях и условия их выплат. Как оказалось, для получения страховки одного лишь факта укуса клеща может быть недостаточно.

До 5 тыс. рублей. Белорусам предложили страховку от клещей, но одного укуса для выплат недостаточно